Starship Troopers wird zum neuen Echtzeit-Strategiespiel

Die Marke Starship Troopers erhält ein neues Videospiel. Starship Troopers: Terran Command ist ein Echtzeit-Strategiespiel von The Artistocrats und wird von SlitherineGames vertrieben.

Im neusten ST-Spiel müsst ihr als mobile Infanterie die Arachniden bekämpfen. Frei nach dem Motto: nur ein toter Bug, ist ein guter Bug, werdet ihr den Insekten zeigen, wer die dominante Spezies im Universum ist. Spoiler, die Menschheit natürlich.

Das von Paul Verhoeven Sci-Fi-Universum „Starship Troopers“ dient als Vorlage und der Fokus des RTS liegt auf verschiedenen Story-Kampagnen.

Die jeweiligen Missionen beinhalten Entscheidungen, die Auswirkungen auf weitere Missionen haben sollen. Ihr steuert die Menschen und müsst versuchen, die Bugs taktisch auszumanövrieren. Die Bugs sind in jedem Fall in der Überzahl, aber dafür dürft ihr auf die neusten, technischen Errungenschaften der Menschheit zurückgreifen, um den Käfertreiben Einhalt zu gebieten. Klingt vielversprechend? Na, schauen wir mal.

Neuer Gameplay-Trailer zu Starship Troopers Terran Command

Im neuen Gameplay-Trailer sehen wir, wie das Spiel am Ende ausfallen wird, was wir also auf dem Schlachtfeld im Einsatz erwarten dürfen. Wir sehen in „Canyon Ambush“, wie sich eine Truppe aus mehreren Squads gegen Bugs behauptet. Es wird also ersichtlich, wie sich die Squads befehligen lassen, gegen welchen Feindtyp wir welche Waffen benötigen und vieles mehr:

„Starship Troopers Terran Command“ befindet sich derzeit in Entwicklung und wird für den PC erscheinen. Ein Releasetermin ist bislang noch nicht kommuniziert worden. Es soll aber noch in 2021 erscheinen! Wir sind gespannt.