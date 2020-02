Am morgigen 21. Februar geht die finale 7. Staffel Star Wars: The Clone Wars auf Disney Plus an den Start und verspricht weitere Abenteuer mit der beliebten Heldin Ahsoka.

Zuletzt gelang Regisseur J.J. Abrams die Überraschung, den jungen Padawan im Kinofilm Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers auftreten zu lassen. Dabei erscheint Anakins Schülerin Ahsoka als Geist der Heldin Rey, um ihr Kraft und Mut im Kampf gegen die dunkle Seite der Macht zuzusprechen.

Lebt Ahsoka in Star Wars 9 noch?

Die Tatsache, dass sie neben weiteren legendären Helden wie Luke Skywalker, Obi-Wan und Yoda als Geist erscheint, bekräftigt die Fans in ihren Befürchtungen, dass Ahsoka zu diesem Zeitpunkt bereits tot sein muss.

Nun äußert sich „The Clone Wars“-Macher Dave Filoni zur Fan-Theorie und warnt davor, dass man sich nicht in die Irre führen lassen sollte. Schließlich ist es nicht unüblich, in den zahlreichen „Star Wars“-Geschichten den Geist einer bedeutenden Person erscheinen zu lassen, auch wenn diese noch lebt:

„Ich muss mich über Star Wars-Fans wundern. Sie scheinen die Filme anzuschauen, nehmen aber nicht alle Lektionen wahr. Ich erinnere mich an den Film „Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“, als Luke durch die Macht zu Leia spricht. Darth Vader hat es auf ähnliche Weise auch am Ende des Films getan. Das macht deutlich, dass die Geist-Erscheinung einer Person nicht unbedingt heißt, dass diese tot sein muss. Ich meine, einige von ihnen, von denen wir wissen, sind tot, andere nicht.“

Mit der 7. Staffel von Star Wars: The Clone Wars wird die Geschichte rund um Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi und Ahsoka Tano während der Klonkriege zum Abschluss gebracht. Ein jüngst veröffentlichter Premieren-Clip zur ersten Folge bestätigt das Erscheinen der Elite-Einheit Clone Force 99, auch als Bad Batch bekannt, die Captain Rex am Ende der Klonkriege im Kampf gegen das galaktische Imperium unterstützen werden.

Vorab hat Disney bereits eine Liste der wichtigsten Episoden der Serie veröffentlicht, die sich Fans vor dem Start der 7. Staffel „Star Wars: The Clone Wars“ noch einmal ansehen sollten. Wir müssen noch bis Mitte März warten, erst dann kommt der neue Streaming-Dienst Disney Plus nach Deutschland.