Star Wars Squadrons könnt ihr jetzt bei diesen Händlern kaufen

Am 2. Oktober 2020 ist Star Wars: Squadrons für PS4, Xbox One und PC veröffentlicht worden und somit könnt ihr das Spiel ab sofort offiziell kaufen. Spezielle Deluxe Editions werden allerdings nicht angeboten.

Worum geht es in Star Wars: Squadrons?

Entwickelt wurde „Star Wars: Squadrons“ von EA Motive. Der Titel dreht sich um den Kampf zwischen Squadrons der Neuen Republik und dem Überbleibsel des Imperiums nach dem Fall des Imperators in Episode 6 dreht.

Der Fokus liegt auf First-Person-Kämpfen: Die Spieler steigen in bekannte Raumschiffe des „Star Wars“-Universums und treten wahlweise in der Story-Kampagne alleine oder im Koop an, während im Multiplayer 5-vs-5-Kämpfe zwischen den gegnerischen Parteien durchgeführt werden.

Star Wars Squadrons: Kein Vollpreistitel

„Star Wars: Squadrons“ ist kein Vollpreisspiel und wird entsprechend für 40 Euro angeboten. Laut EA sollen aber keine direkten Abstriche gemacht werden. Sämtliche Ingame-Fortschritte sind auch über Spielfortschritte freischaltbar und verbergen sich somit erst einmal nicht hinter einer Paywall.

Kaufen könnt ihr den Titel unter anderem bei Händlern wie Amazon, MediaMarkt, Saturn und Otto.

Hier erfahrt ihr alles wichtige über die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen des Spiels:

Star Wars: Squadrons – Das sind die minimalen und empfohlenen Systemanforderungen für PC