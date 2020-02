© CBS – „Star Trek: The Next Generation“

© CBS – „Star Trek: The Next Generation“

Die neue TV-Serie Star Trek: Picard auf Amazon Prime bringt Patrick Stewart nach rund 20 Jahren als ehemaliger Captain der USS Enterprise aus dem Serienhit „Star Trek: The Next Generation“ zurück.

Passend zur Serie erscheinen eine Reihe Bücher und Comics zum Franchise, die die Lücke zwischen den Ereignissen aus dem Serienklassiker und Picards neuen Abenteuern schließen sollen. Darin wird auch eine wichtige Frage geklärt: Wer ist nach Picards Weggang der neue Captain der legendären USS Enterprise?

Star Trek: Fans können bald offiziellen Picard-Wein passend zur neuen Serie kaufen

Beliebter Klingone nimmt auf der Brücke der USS Enterprise Platz

In der Serie wird bereits Picards Werdegang in den vergangenen 20 Jahren angerissen. Demnach wurde er zum Admiral ernannt und verlässt die Enterprise, um Kommandant seines neuen Sternenflotten-Raumschiffs, die USS Verity zu werden. Jetzt klärt ein neuer Roman auf, wer als sein Nachfolger das Kommando der Enterprise-E übernimmt. Dabei handelt es sich um niemand Geringeres als den Klingonen Worf.

Lieutenant Commander Worf (dargestellt von Michael Dorn) gilt als der erste Klingone in der Sternenflotte und spielte sowohl in der Serie „Star Trek: The Next Generation“ mit Captain Picard, als auch im weiteren Serienhit „Deep Space Nine“ mit. Am Ende von DS9 kehrt er als Sicherheitschef wieder zurück auf die USS Enterprise unter dem Kommando von Captain Picard.

Star Trek: Picard: Patrick Stewart erklärt, warum Star Trek immer beliebt sein wird

Neuer Roman über die Vorgeschichte von Picard

Der neue Roman „Star Trek – Picard: Die letzte und einzige Hoffnung“ von Una McCormack greift den Zeitraum zwischen den Jahren 2381 bis 2385 auf, kurze Zeit nach dem Kinofilm „Star Trek: Nemesis“ bis zu dem Zeitpunkt, als Picard zum Admiral ernannt wird und die Enterprise verlässt.

Als sein Nachfolger wird demnach Lieutenant Commander Worf als neuer Captain der Enterprise. Worf unterstützt laut einem Prequel-Comic Picard auch bei der Rettungsmission der Romulaner, als deren Planet von einer Supernova bedroht und zerstört wird.

Worf spielt in der neuen TV-Serie „Star Trek: Picard“ jedoch keine Rolle. Während Fans bereits das Wiedersehen von vielen bekannten Figuren aus der TNG-Serie erleben durften, gehört der wohl bekannteste Klingone nicht dazu. Vielmehr spielen William T. Riker (Jonathan Frakes), Deanna Troi (Marina Sirtis) und Data (Brent Spiner) aus TNG, sowie Jeri Ryan (Seven of Nine) aus der „Star Trek“-Serie „Voyager“ (1995-2001) mit.

Star Trek: Picard: Patrick Stewart lädt Whoopi Goldberg vor laufender Kamera für Staffel 2 ein

„Star Trek: Picard“ ist seit dem 24. Januar 2020 mit wöchentlich neuen Folgen auf Amazon Prime abrufbar, zeitgleich zur US-Premiere auf CBS Access. Eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit.