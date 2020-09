Spuk in Bly Manor hat ein Release-Datum und einen Trailer

Spuk in Bly Manor wurde endlich mit einem Trailer und einem Release-Termin ausgestattet. Der Nachfolger von Spuk in Hill House spielt zwar erneut in einem gruseligen Anwesen und bringt altbekannte Darsteller zurück, hat inhaltlich jedoch nichts mit der 1. Staffel der Reihe zu tun.

Trailer und Netflix-Release von Spuk in Bly Manor

Die Fortsetzung der Anthologie soll noch gruseliger werden als „The Haunting of Hill House“ und uns auf den Landsitz Bly Manor entführen. Und erneut bleiben die dort lebenden Kinder nicht von dem Einfluss der auftauchenden Geistwesen verschont:

Wann erscheint Spuk in Bly Manor? „The Haunting of Bly Manor“ erscheint am 9. Oktober 2020 auf Netflix. Es dauert also gar nicht mehr lange bis wir uns von der 2. Staffel einen Schauer über den Rücken jagen lassen können. Wie Netflix den neuen Serienteil beschreibt, lest ihr hier:

„Spuk in Bly Manor“ ist die Fortsetzung von „Spuk in Hill House“ von 2018. Am 9. Oktober wird ein neues Kapitel der „Spuk“-Anthologieserie aufgeschlagen. Diese Staffel dreht sich um Bly Manor und seine Bewohnerinnen und Bewohner – ob tot oder lebendig. Die Hauptrollen in „Spuk in Bly Manor“ spielen Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, T’Nia Miller, Rahul Kohli, Benjamin Evan Ainsworth, Amelie Smith und Amelia Eve.

Anhand der Besetzung und des ersten Trailers könnt ihr ausmachen, dass einige Darsteller der 1. Staffel wieder zurückkehren werden. Darunter die Hill House-Schauspieler der Geschwister Nell, Luke, Theodora sowie Vater Crain. Weiter Bilder zum neuen Teil findet ihr hier.