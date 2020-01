Zelda: Breath of the Wild - So würde das Spiel auf dem SNES aussehen

„The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den anderen Teilen der Reihe und besticht mit einer malerischen Grafik. Ein findiger Fan hat eine ikonische Szene jetzt im SNES-Look neu interpretiert.

Falls ihr euch schon einmal gefragt habt, wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild im 16-Bit-Pixel-Look des SNES aussehen würde, haben wir nun die Antwort für euch. Ein findiger Fan hat eine bekannte Szene des Switch-Ablegers in die Pixel-Version verwandelt.

Zelda im SNES-Look

„The Legend of Zelda: A Link to the Past“ zählt zu den beliebtesten Serienteilen und ist mit seinem Pixellook bei Fans bis heute unvergessen. Wie würde wohl die bekannte Szene aus „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ in 16-Bit-Optik aussehen, in der Protagonist Link von einer Klippe aus auf die vor ihm liegende Welt blickt?

Diese Frage hat Kaimatten nun für euch beantwortet und zeigt auf Twitter besagte Szene im Pixel-Look inklusive originalgetreuem HUD, wie ihr es aus dem SNES-Ableger kennt.

Screenshot of Zelda Breath of the Wild on SNES (Link to the Past style)

One of my favorite parts of drawing top-down games is taking this impossible perspective and do more impossible things with it.#pixelart #zeldabreathofthewild #BOTW #pixelartist pic.twitter.com/Emj0baZ8R3 — Kaimatten (@kaimatten) January 11, 2020

Fans der Pixeloptik sollten unbedingt auf der Homepage des Künstlers vorbeischauen, der dort einige weitere äußerst gelungene Werke präsentiert.

Während Nintendo derzeit unter Hochdruck an The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 arbeitet, macht ein klassisches „The Legend of Zelda“ im Pixel-Look definitiv Lust auf mehr.