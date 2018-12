YouTube - Erfolgreichster YouTuber ist erst 7 Jahre alt

Das Forbes-Magazin hat eine Liste der bestbezahlten YouTuber veröffentlicht. Im vergangenen Jahr soll der Spitzenreiter gerade einmal 7 Jahre alt sein. PewDiePie befindet sich mittlerweile auf den hinteren Plätzen der Top 10.

Die Wirtschaftsredaktion des US-amerikanischen Forbes-Magazins hat seine alljährliche Liste der bestbezahlten YouTuber veröffentlicht. Angeführt wird die Liste von einem 7-Jährigen, der damit Größen wie PewDiePie und Jake Paul überholt.

Der Name des YouTube-Kanals Ryan ToysReview verrät bereits, worum es geht: Ein Kind namens Ryan testet Spielzeuge aller Art und verrät anschließend seine Meinung. Betrieben wird der Kanal von den Eltern des Jungen. Das Konzept kommt gerade bei Jüngeren so gut an, dass der Kanal mehr als 500 Millionen Klicks monatlich verzeichnet. Jährlich kommt er so auf Einnahmen in Höhe von 22 Millionen US-Dollar.

PewDiePie auf Platz 9

Ebenfalls mit dabei sind die Paul-Brüder, wobei Jake 21,5 Millionen US-Dollar und Logan Paul 14,5 Millionen US-Dollar einnahm. Der ehemalige Spitzenreiter PewDiePie befindet sich auf dem neunten Platz mit 15,5 Millionen US-Dollar.

Sämtliche Daten beziehen sich auf den Zeitraum zwischen dem 01. Juni 2017 und dem 01. Juni 2018. Die Angaben sind zudem steuerfrei zu betrachten, die tatsächlich übrig bleibende Summe liegt also erheblich niedriger.

Top 10: Erfolgreichste YouTube-Stars 2018

Hier ist die gesamte Top 10 der bestbezahlten YouTuber des Jahres:

Ryan ToysReview: 22 Millionen US-Dollar Jake Paul: 21,5 Millionen US-Dollar Dude Perfect: 20 Millionen US-Dollar DanTDM: 18,5 Millionen US-Dollar Jeffree Star: 18 Millionen US-Dollar Markiplier: 17,5 Millionen US-Dollar Vanoss Gaming: 17 Millionen US-Dollar Jacksepticeye: 16 Millionen US-Dollar PewDiePie: 15,5 Millionen US-Dollar Logan Paul: 14,5 Millionen US-Dollar

