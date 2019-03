Yoshi's Crafted World - Die Grundlagen des neuen Abenteuers im Trailer vorgestellt

Diesen Freitag startet Yoshi in sein neuestes Abenteuer. In der Rolle des knuffigen Dinos erkundet ihr in „Yoshi's Crafted World“ zahlreiche kreative Bastelwelten. Nun zeigt Nintendo in einem neuen Trailer die Grundlagen des Nintendo Switch-Spiels.

Diese Woche hat das Warten ein Ende. Genauer gesagt am Freitag, denn dann startet Yoshis neuestes Abenteuer, das er dabei erstmals auf der Nintendo Switch erlebt. Anders als im direkten Vorgänger „Yoshi's Wooly World“, wo alles aus Garn und Wolle bestand, erkundet der kleine Dino im kommenden Yoshi's Crafted World zahlreiche kreative Welten, in denen alles gebastelt zu sein scheint.

Yoshi für Einsteiger

In einem neuen Trailer zeigt Nintendo dabei nun die Grundlagen des neuen Yoshi-Spiels und was das Abenteuer alles zu bieten hat. Wie auch in den meisten vorangegangen Ablegern der Reihe besitzt Yoshi in diesem Spiel wieder seine Fähigkeit, Gegner aufzuschlecken, sie in Eier zu vewandeln und diese dann in den Levels umherzuschießen. Damit lässt sich nicht nur gegen weitere Feinde vorgehen, sondern zudem noch das ein oder andere Geheimnis entdecken oder Rätsel lösen.

Die Level in „Yoshi's Crafted World“ halten dazu wortwörtlich einen Twist bereit. In dem Spiel erkundet ihr nämlich sowohl die Vorderseite eines Levels, als auch anschließend seine Rückseite. In den gebastelten Umgebungen verstecken sich dann unter anderem einige Schnuffelchen, die es aufzuspüren gilt. Wahlweise lassen sich die Level zusammen mit einem Freund im Koop-Modus bewältigen. Dann nämlich hüpfen und laufen zwei Yoshis gleichzeitig umher.

Diese und weitere neue Features aus „Yoshi's Crafted World“ gibt es im Trailer zu sehen, den wir unterhalb dieser Zeilen für euch eingebunden haben.

Wer im Vorhinein schonmal in das neue Yoshi-Abenteuer für Nintendo Switch reinschnuppern will, der hat in einer bereits erhältlichen Demoversion die Möglichkeit dazu. Die Demo ist kostenlos im Nintendo eShop herunterladbar.