A Year of Rain - Daedalic stellt Einheiten und Gebäude von Haus Rupah vor

Falls ihr auf ein neues Echtzeit-Strategie-Spiel wartet, dann hat Daedalic etwas in der Hinterhand. Sie planen ein teambasiertes RTS, das mit unterschiedlichen Fraktionen und einem Koop-Fokus auftrumpfen soll. Aktuell gibt es neue Bilder von „A Year Of Rain“ mitsamt Beschreibungen einzelner Einheiten und Gebäude von Haus Rupah.

Daedalic hat vor einiger Zeit ein neues Echtzeit-Strategie-Spiel A Year Of Rain angekündigt, das an vergangene Tage des RTS-Genres erinnert. Das fantastische Artdesign erinnert an „Warcraft 3: The Frozen Throne“, das noch heute von der RTS-Community gespielt wird. Ein Markt für solche Spiele ist sicherlich gegeben, doch zeitaktuelle Releases ließen viele Spieler bislang kalt.

So verwundert es vorerst nicht, dass Blizzard Warcraft 3: Reforged angekündigt hat - ein Remake des RTS-Klassikers. Was hingegen für sehr viel Verwunderung gesorgt hat, war die Ankündigung von Daedalic, die mit ihrem hauseigenen Titel „A Year Of Rain“ diesen Markt anpeilen möchten.

Doch hierbei handelt es sich keinesfalls um eine simple Kopie von „Warcraft 3“, wie es vorab den Anschein machen könnte, wenn man die ersten Gameplay-Bilder betrachtet. Immerhin liegt der Fokus woanders. Nämlich darauf, dass man alle Spielmodi im Koop spielen kann - selbst die Singleplayer-Kampagne. Dazu zählen der 2-vs-2-Skirmish-Modus, der von Grund auf für Teamspiele konzipiert wurde, genauso wie der asymmetrische 2-vs-2-Multiplayer-Modus „Against All Odds“, in dem zwei Helden gegen ganze Armeen antreten sollen.

Daedalic hat für das Spiel also einen notwendigen Kniff parat. Und nun gibt es einen weiteren Einblick in den kommenden RTS-Titel.

Drei Fraktionen im Spiel

Auf Steam haben sie heute ein Update geteilt, das nochmal unterstreicht, dass es in „A Year Of Rain“ drei Fraktionen gibt. Alle haben unterschiedliche Einheiten, Gebäude und Helden - und natürlich darf eine umfangreiche Hintergrundgeschichte nicht fehlen.

Die menschenähnliche Fraktion nennt sich House Rupah.

„Haus Rupah wird von einem Mann aus dem Nordwesten angeführt, genannt Jaidee Rupah. Er ist bereit, unbesetzte Ländereien zu erobern und ihnen einem Namen und ein Vermächtnis zu verpassen. [...]“

So soll das Haus Rupah insgesamt über vier Helden verfügen, dessen Namen nun bekannt sind. Allem voran könnt ihr Lord Jaidee Rupah spielen, doch er ist lediglich in der Koop-Kampagne verfügbar.

Lord Jaidee Rupah - Anführer der Fraktion, die nach ihm benannt wurde.

Killian Morningview

Morrig Fogvale

Shen the Scarred - hat sich dem Element Feuer verschrieben.

A Year of Rain Daedalic möchte dem Echtzeit-Strategie-Genre neues Leben einhauchen

Dazu gibt es ein paar Konzeptzeichnungen mit auf den Weg, wie ein paar Infos zu den ersten Einheiten und Gebäuden. Im Laufe der nächsten Wochen sollen weitere Informationen folgen. Nachfolgend haben wir euch die Artworks von Daedalic eingebunden. Hier erfahrt ihr mehr zu den Einheiten und Gebäuden.

