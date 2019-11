The Witcher - Geralt als Farmer, Polizist oder Rocker: Der Cosplay-Kalender 2020 von Maul Cosplay ist da!

Sind wir doch mal ehrlich: Wir alle können nicht genug bekommen von Ben Bergman alias Maul Cosplay in Gestalt des Geralt von Riva. Das weiß der Stuntman wohl nur zu gut und beglückt uns mit weiteren zwölf Kalenderbildern.

Knapp drei Jahre ist es her, dass der „The Witcher“-Cosplay-Kalender von Maul Cosplay erschienen ist. Damals benötigte das heiße Projekt noch einen Hinweis, der vor der sehr hohen „Nippel-Rate“ warnt, denn die darin enthaltenen Bilder zeigten viel nackte Haut, sehr viel.

© eosAndy - The Witcher Cosplay Kalender 2018

Nach einigen mühseligen Monaten der Arbeit, die man auf den Instagram-Kanälen von Ben Bergmann und Maja Felicitas Bergmann mit Spannung verfolgen konnte, hat das Paar in Zusammenarbeit mit Fotograf Andreas Krupa, vielen besser bekannt als eosAndy, einen weiteren Kalender mit Geralt in der Hauptrolle gezaubert – diesmal allerdings auf eine etwas andere Art und Weise.

CD Projekt RED erlaubte dem Cosplayer erneut in die Rolle des Geralt von Riva zu schlüpfen, oder besser gesagt in 12 verschiedene Versionen des Hexers. Man könnte sagen, es handelt sich dabei um ein Cosplay im Cosplay. Denn Geralt ist in dem neuen „The Witcher Cosplay Calendar“ ganz offensichtlich in zwölf verschiedene Portale gefallen – und die kann der Rivier ja bekanntlich so gar nicht leiden.

Herausgekommen sind trotz Portal-Phobie die zwölf folgenden Versionen des Hexers aus Riva, die Ben „Maul Cosplay“ Bergmann gewohnt hervorragend verkörpert:

Farmer

Feuerwehrmann

Polizist

Geschäftsmann

Cowboy

Alter Englischer Herr

Rockstar

Cyberpunk

50er Jahre-Typ

Holzfäller

Switcher

Fußballer

Vorbestellungen ab sofort möglich

Wer sich ein solches Exemplar für das kommende Jahr 2020 sichern möchte, kann den Onlineshop besuchen und den Cosplay-Kalender bereits jetzt für 23 Euro vorbestellen. Ein Autogramm von Maul Cosplay auf der Titelseite ist natürlich wieder inklusive. Wer das Datum also mit Blick auf einen Geralt im Red Dead Redemption 2-Style oder Cyberpunk-Look checken will, gönnt sich den neuen Kalender!