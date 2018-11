The Witcher (Serie) - So reagiert das Netz auf den Realfilm-Geralt

Die Produzenten vom VoD-Streaming-Dienst Netflix haben enthüllt, wie Geralt von Riva in der kommenden Netflix-Adaption aussehen wird - und so reagiert das Netz auf den ersten Blick.

Am gestrigen Tage wurde Henry Cavill erstmals in seiner Rolle als Geralt von Riva gezeigt. Der Hollywood-Schauspieler wird in der Realfilm-Serie als Hexer zu sehen sein. Netflix ließ es sich nicht nehmen, eine kleine Preview von The Witcher (Serie) auf hauseigene Social-Kanäle zu veröffentlichen und nun wissen wir zumindest schon einmal, welche optische Richtung die Produzenten mit Geralt einschlagen werden.

Unzufriedenheit in der Fangemeinde

Die wartende Fangemeinde der Witcher-Reihe ist scheinbar nicht so ganz zufrieden mit dem Erscheinungsbild von Cavill. So lässt sich das Feedback ganz gut in mehrere Kategorien einteilen:

Top-Feedback: Geralt sieht aus wie Legolas Stark vertreten: Geralt erinnert an Lucius Malfoy Einige wünschen sich eher Mads Mikkelsen als Schauspieler So wirklich zufrieden scheint wirklich keiner Viele wünschen sich Ben Bergmann (Maul Cosplay) als Schauspieler Einige wünschen sich eher Zach McGowan als Schauspieler Leute beschweren sich über Leute, die sich beschweren...

Das Feedback ist demnach gut durchwachsen und dennoch sind es ziemlich viele, die sich an Legolas erinnert fühlen und die ihre Gedanken wiederum auf Social Media teilen.

Was meint ihr zu dem Thema? Schreibt diesbezüglich gerne unterhalb der News im Kommentarbereich, wie eure Meinung zum Realfilm-Geralt aussieht oder was ihr vom Feedback der Fans haltet. Nachfolgend ein paar Auszüge aus dem Thread:

