The Witcher (Serie) - Geralt von Riva, Ciri & Yennefer werden in neuen Trailern vorgestellt

Zum baldigen Start der Fantasy-Serie „The Witcher“ mit Henry Cavill stellt Netflix in drei langen Trailern die wichtigsten Charaktere mit vielen neuen Szenen vor: Lernt Hexer Geralt von Riva, Prinzessin Ciri und Yennefer kennen.

In wenigen Tagen kommt die The Witcher-Serie auf Netflix und es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht ein neues Interview, Video oder Informationen dazu erscheinen. Für alle, die weder die Bücher der Hexer-Saga noch die erfolgreichen Witcher-Games kennen, erfahren jetzt mehr über die drei wichtigen Hauptfiguren Geralt von Riva, Ciri und Yennefer. Netflix veröffentlicht drei Video-Specials, die mit vielen neuen Filmszenen die Charaktere im Einzelnen vorstellen.

The Witcher (Serie) Netflix-Geralt Henry Cavill orientiert sich in einer Sache an Videospiel-Geralt

Hexer Geralt von Riva

Den Anfang macht der Hexer persönlich: Geralt von Riva. Der Ex-Superman-Darsteller Henry Cavill schlüpft in die Rolle des Hexer und Monsterjäger. Spielefans dürfen sich auch auf die legendäre Badewannen-Szene aus Witcher 3 freuen:

Prinzessin Ciri

In der Serie spielt die von Freya Allen dargestellte junge Ciri einen wichtigen Part in der Geschichte, wie in der Vorlage auch. Im Gegensatz zu den Games lernt in der Serie die junge Prinzessin von Cintra noch ihren Schützling, den Hexer kennen:

Yennefer

Die Dritte im Bunde ist Yennefer von Vengerberg, dargestellt von Anya Chalotra. Das Video zeigt ihre Vorgeschichte und wie die vom Schicksal geplagte junge Frau zur harten Kämpferin an der Seite des Hexers wird:

Die Hexer-Saga The Witcher geht mit der ersten Staffel am 20. Dezember 2019 auf Netflix an den Start. Für Nachschub wird bereits gesorgt: Eine 2. Staffel ist bereits in Arbeit. Schon die ersten Trailer werfen einen vielversprechenden Blick auf die neue Fantasy- und Mystery-Serie.