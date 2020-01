The Witcher (Serie) - Bewerbt euch als Associate Witcher bei Netflix

Seit der Veröffentlichung der The Witcher-Serie scheint der Bedarf an echten Hexern offenbar zu steigen. Die folgende Stellenanzeige lässt auf jeden Fall darauf schließen, dass das Unternehmen Netflix neuerdings Probleme mit Bestien hat und daher auf der Suche nach einem echten Monstertöter ist.

Tatsächlich ist die Stellenbeschreibung, die auf der offiziellen Netflix-Seite geteilt wurde, witzig zu lesen. Neben profunden Kenntnissen werden auch bestimmte Leistungen im körperlichen Bereich gefordert. Insgesamt liest sich die Anzeige wie folgt:

Associate Witcher, Sicherheit

Sind Sie ein selbstmotivierter, ergebnisorientierter Einzelkämpfer? Haben Sie eine Leidenschaft für Problemlösungen und Monsterjagd (wörtlich und im übertragenen Sinne)? Erregt Sie die Kreuzung eines Silberschwertes mit magischen Bestien? Wenn ja, dann lesen Sie weiter für ein spannendes Jobangebot von Netflix!

Mit über 190 Ländern hat Netflix eine globale Präsenz, so dass Aufträge Sie an viele Orte führen könnten. Sie schützen 158 Millionen Mitglieder, die alles genießen, von TV-Serien bis hin zu Dokumentar- und Spielfilmen in einer Vielzahl von Genres und Sprachen. Die Kultur der Freiheit und der Verantwortung ermöglicht es Ihnen, die Monster zu bestimmen, die Sie töten wollen und wie Sie es tun wollen. Wir bieten Ihnen eine hervorragende Ausbildung und Unterstützung und viele Möglichkeiten für Ihre Aufstiegsmöglichkeiten.



Über die Möglichkeit

Du wirst einer von vielen Hexern sein, die für die Verfolgung und Entfernung aller Arten von Monstern, Bestien, Dämonen, Schurken und mehr verantwortlich sind.

Du musst deine eigene Ausrüstung haben! Ein Pferd, zwei Schwerter und eine Vielzahl von Tränken sind ein Muss, während Rüstungen, Ketten und andere Werkzeuge empfohlen werden.

Multitasking wird dein normales Geschäft sein. Sie müssen in der Lage sein, Ihre aktuelle Aufgabe zu erfüllen und gleichzeitig einen jungen Hexer zu betreuen, denn Sie werden erkennen, dass es Ihr Schicksal ist.

Großartig für Naturliebhaber - Sie werden einen großen Teil Ihres Arbeitstages im Freien verbringen.

Wir lieben Pferdeleute! Wenn Ihr bester Freund und vertrauenswürdiger Therapeut, der aufwuchs, ein Pferd war, werden Sie genau hineinpassen.

Der perfekte Kandidat wird

Einen vierjährigen Abschluss von einer akkreditierten Witcher-Schule oder gleichwertige Lebenserfahrung haben

In der Lage sein, mehrere hundert Pfund wiederholt über Kopf zu heben

Scheuen Sie sich nicht davor, unabhängig zu arbeiten und lange Zeit allein zu verbringen; Wasserkühler gibt es nur wenige und weit auseinander

Ein angeborenes Verständnis für das kleinere Übel und das größere Gut haben

Demonstration ausgezeichneter verbaler Kommunikationsfähigkeiten, die wissen, wie man mit einer Vielzahl von Kunden verhandelt; schriftliche Kommunikationsfähigkeiten sind ein Plus

Sich mit einem schnellen Tempo in allen Arten von Arbeitsumgebungen, von der Stadt bis zum Sumpf, vom Wald bis zum Berg, wohlfühlen

Bleiben Sie flexibel - genug, um sich vor einem schwingenden Tentakel oder einem Ghul zu ducken - und gleichzeitig starr genug, um die Rufe einer Menge oder die magischen Fallen eines Zauberers zu ignorieren.

Wir sind uns einig, dass die schlimmsten Monster die sind, die wir erschaffen.

Nur Vertrag; der Vorteil ist, dass Ihr Ruf Ihnen in jeder neuen Stadt und jedem neuen Dorf vorauseilt. Gesundheitsvorsorge ist möglich, wenn Sie den richtigen Zauberspruch kennen. Mit der Annahme des Vertrages wird jede Stellung, anhängige oder nachfolgende Überraschungsgesetzgebung ungültig. Das erste Projekt beginnt am 20. Dezember, viele weitere werden folgen.

Zusätzlich zu Ihrem vollständigen Namen und Ihrer E-Mail senden Sie bitte eine Videobewerbung (nicht länger als 1 Minute) an witcherforhire@netflix.com, in der Sie alle Details Ihrer Erfahrung ansprechen.

Genauso wie Ihre Heldentaten von Barden besungen werden könnten, könnte Ihre Einreichung auch auf Netflix social erscheinen.