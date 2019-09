The Witcher 4 - Neues Rollenspiel könnte früher erscheinen als gedacht

Eigentlich hat Entwickler CD Projekt RED mit „Cyberpunk 2077“ bereits alle Hände voll zu tun. In einem aktuellen Finanzbericht gab man nun allerdings eine Umstrukturierung bekannt, die dafür sorgen könnte, dass uns „The Witcher 4“ schon früher erwartet, als wir gedacht hätten.

CD Projekt stellt sich intern neu auf. Wie das Studio in einem Finanzbericht verraten hat, sorgt die Umstrukturierung dafür, dass künftige Spiele wie The Witcher 4 effizienter und schneller entwickelt werden können.

CD Projekt setzt auf Dual-Franchise-Modell

In einem aktuellen Finanzreport teilte CD Projekt mit, künftig auf ein Dual-Franchise-Modell zu setzen. Fortan wolle man an zwei großen Titeln gleichzeitig arbeiten, neben Cyberpunk 2077 bedeutet das, dass an „The Witcher 4“ beziehungsweise einem neuen Spiel in dem Fantasy-Universum gearbeitet wird:

„Indem wir zwei große Franchises (The Witcher und Cyberpunk) sowie mehrere unabhängige Entwicklungsteams managen, kann das Unternehmen parallel an mehreren Projekten arbeiten und den Zeitplan für Veröffentlichungen auf lange Sicht glätten.“

Weiter heißt es, dass sich das Unternehmen davon eine Optimierung der Fertigungs- und Finanzaktivitäten verspricht, während „wichtige Risikofaktoren minimiert werden“.

Wie genau das von statten gehen soll, verrät CD Projekt nicht. Unklar ist, ob sich beide Serien – vielleicht im jährlichen Rhythmus – abwechseln werden oder gleichzeitig an beiden Reihen gearbeitet wird.

Erscheint The Witcher 4 bereits 2021?

Adam Kicinski, CEO von CD Projekt, hatte zuvor bereits einen weiteren AAA-Titel des Studios bis Ende des Jahres 2021 in Aussicht gestellt. Dabei könnte es sich durchaus um „The Witcher 4“ handeln, das so für PlayStation 5 und Xbox Scarlett erscheinen dürfte.

In Anbetracht der Tatsache, dass zwischen dem Release von „Cyberpunk 2077“ und dem neuen Spiel lediglich anderthalb Jahre liegen und dem Fakt, dass die durchschnittliche Entwicklungszeit eines solchen Mammutrollenspiels bei mindestens drei Jahren liegt, müssten die Arbeiten an einem neuen Spiel im „The Witcher“-Universum also bereits auf Hochtouren laufen.