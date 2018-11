The Witcher 3 - Holt euch das Soundtrack-Konzert kostenlos!

Aktuell könnt ihr das Video Game Show-Konzert zu The Witcher 3: Wild Hunt völlig kostenfrei erwerben. Wir zeigen euch wie einfach das geht und was ihr dafür benötigt.

Anlässlich der 100-jährigen Unabhängigkeit Polens befinden sich die Verantwortlichen der Spiele-Vertriebsplattform GOG.com in so guter Stimmung, dass sie euch neben vielen Reduzierungen außerdem ein kleines Geschenk ermöglichen. Aus diesem Grund könnt ihr das The Witcher 3: Wild Hunt - Livekonzert bis zum 12. September um 23 Uhr auf der Website kostenlos erhalten.

Das über zwei Stunden andauernde Soundtrack-Konzert entführt euch dabei mit Hilfe eines großartigen Orchesters akustisch, aber auch visuell erneut in die Welt von The Witcher 3 und den beiden zugehörigen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine.

Und so geht's:

Zunächst benötigt ihr einen Account bei GOG.com. Besucht GOG.com und klickt auf das Konzert-Banner, das sich gut sichtbar direkt auf der Startseite befindet. Kurze Zeit später erscheint das Video Game Show - The Witcher 3: Wild Hunt-Konzert in der Film-Abteilung eurer GOG-Bibliothek. Nun könnt ihr das Konzert in den verschiedensten Auflösungen als Offline-Versionen herunterladen und die Musik genießen.

Hinweis für Nutzer der Clientsoftware GOG-Galaxy: Hier erscheint das Banner zum kostenlosen Erwerb des Konzerts ebenso auf der Startseite, steht aber auf Grund der fehlenden Film-Kategorie in eurer Bibliothek nicht zur Ansicht und zum Download zur Verfügung. Meldet euch dafür einfach in eurem Browser bei GOG.com an.