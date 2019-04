The Witcher 3 - Diese Mod bringt bald neue Quests für Geralt

Die Zeiten, in denen wir die Quests von „The Witcher 3“ zum wiederholten Male durchspielen müssen, sind vermutlich bald vorbei. Ein Modder hat es geschafft, Tools anzufertigen, mit denen ihr eure ganz eigenen Geschichten und Erlebnisse für Geralt kreieren könnt.

The Witcher 3: Wild Hunt hat mittlerweile fünf Jahre auf dem Buckel. Fünf Jahre, in denen wir die Quests des Rollenspiels hoch und runter gespielt und immer wieder genossen haben. Selbst die Add-ons sind nun schon zum x-ten Male durchgezockt. Da wäre es doch schön, wenn es neuen Nachschub in Sachen Quests geben würde.

Der Modder „rmemr“ hat seine ganze Kraft darin gesteckt, diesen Wunsch zu erfüllen. Dank seiner veröffentlichten Tools kann sich nun jeder daran machen, eigene Geschichten in „The Witcher 3“ zu schreiben. Seine Mod ist das Grundgerüst für neue Quests, wie er in seinem schicken Trailervideo zeigt.

So lassen sich ganze Reihen von Aufgaben samt mehreren Enden oder Optionen erstellen. Ihr platziert dafür noch die nötigen NPCs in der Landschaft, nehmt ihre Dialoge auf, schreibt Questtexte und legt dann Gebiete für die Erfüllung und den Abschluss der Aufgabe fest.

Das Ganze ist aktuell aber noch ziemlich kompliziert. Wer mal eben eine Quest in „The Witcher 3“ erstellen will, wird vermutlich durch die zahlreichen Optionen eher verwirrt und lässt die Sache links liegen. Wir hoffen allerdings, dass sich einige kreative Köpfe da draußen finden werden, die uns schon bald mit coolen Quests für „The Witcher 3“ beliefern.