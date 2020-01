The Walking Dead - World Beyond: Neue TV-Serie für April 2020 auf Amazon bestätigt

Die Invasion der Zombies geht weiter: In diesem Jahr ist eine neue dritte Serie aus „The Walking Dead“ angekündigt. Jetzt gibt der US-Sender den konkreten Starttermin für „World Beyond“ im Frühjahr bekannt. Mehr als zwei Staffeln wird es aber nicht geben.

Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen der beliebten Zombie-Serie The Walking Dead: Zunächst geht am 23. Februar die zweite Hälfte der 10. Staffel weiter, während im Sommer eine neue 6. Staffel von „Fear the Walking Dead“ folgt. Zusätzlich kommt eine dritte Serie als weiteres Spin-off der Reihe.

Jetzt steht auch endlich fest, wann genau: World Beyond kommt am 12. April 2020 auf dem US-Sender AMC. In Deutschland zeigt Amazon Prime Video die neue Serie zeitgleich zur US-Premiere. Damit setzt die dritte Serie über eine junge Generation von Überlebenden der Zombie-Apokalypse direkt an das Finale der 10. Staffel von TWD an.

Nur 2 Staffeln der neuen Serie geplant

Inzwischen bestätigt Produzent Scott Gimple, dass es eine direkte Verbindung zur Hauptserie geben wird. Wie die genau aussehen wird, ist allerdings noch geheim. Zudem wird die neue Serie „The Walking Dead: World Beyond“ auf nur zwei Staffel begrenzt. Demnach folgt Staffel 2 im nächsten Jahr und bildet den Abschluss der Mini-Serie:

„Es ist die perfekte Weiterentwicklung des Universums in einer Art und Weise, die mehrere Generationen umfasst, frisch und unerwartet ist. Es wird weder inhaltlich noch formal eine Neuauflage der Hauptserie The Walking Dead werden. World Beyond ist von Anfang an als Zwei-Staffeln-Serie mit einem abgeschlossenen Ende geplant und zeigt eine sehr spezifische, eigene Geschichte.“

Im Mittelpunkt steht eine Gruppe von Jugendlichen, die im Wissen um die Gefahr von Untoten hinter hohen Mauern von der bedrohlichen Außenwelt geschützt aufgewachsen sind und ein Stück Normalität genießen durften. Als jedoch der Vater der jungen Iris (Aliyah Royale) in Schwierigkeiten gerät, beschließt sie mit ihren Freunde erstmals die Schutzzone zu verlassen und sich der grausamen und bedrohlichen Welt da draußen zu stellen.

In den Hauptrollen spielen die Jungstars Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston und Nico Tortorella sowie Hollywoodstar Julia Ormond („Benjamin Button“) mit. Hinter der Serie stehen die Showrunner Matt Negrete und Scott M. Gimple. Hier könnt ihr noch einmal den aktuellen Trailer zu „World Beyond“ sehen: