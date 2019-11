The Walking Dead - World Beyond: Dritte Serie kommt im Frühjahr 2020 auf Amazon

Entgegen zahlreichen Gerüchten über ein baldiges Ende von „The Walking Dead“ arbeitet der US-Sender AMC an einer dritten Serie. Das Spin-off hat endlich einen Titel gefunden und zeigt im neuen Trailer die düstere Zukunft nach der Zombie-Apokalypse.

Die Zombie-Serie „The Walking Dead“ erhält in Kürze einen weiteren Serien-Ableger: Das Spin-off neben „Fear the Walking Dead“ trägt den neuen Titel The Walking Dead: World Beyond und schlägt einen völlig neuen Weg im Franchise ein.

Laut Serien-Schöpfer Scott Gimple steht erstmals eine neue und junge Generation im Mittelpunkt, die eine Welt ohne Zombies nie kennenlernen durften. Gut geschützt hinter hohen Mauern erleben die Jugendlichen die Apokalypse aus einer völlig anderen Perspektive.

The Walking Dead Das ist die neue Generation der kommenden Spin-off-Serie

Junge Generation legt sich mit Untoten an

Die Handlung spielt in Virginia und setzt rund 10 Jahre nach dem ersten Auftauchen der Untoten und Beißer an. Eine Gruppe Jugendlicher haben im geschützten Gebiet ein Stück Normalität genossen und sind ganz normal zur Schule gegangen. Als jedoch der Vater der jungen Iris (Aliyah Royale) in Schwierigkeiten steckt, beschließen sie und ihre Freunde erstmals sich der grausamen und bedrohlichen Welt da draußen zu stellen.

Zur Besetzung gehört auch Emmy-Gewinnerin Julia Ormond („Benjamin Button“), die eine charismatische Anführerin namens Elizabeth darstellen wird. Die übrige Besetzung besteht aus den Jungstars Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston und Nico Tortorella. Showrunner der neuen TV-Serie ist Matt Negrete gemeinsam mit Scott M. Gimple, der als Produzent das gesamte Franchise überwacht.

The Walking Dead Amazon bringt die neue Spin-off-Serie nach Deutschland

World Beyond ab Frühjahr 2020 bei Amazon

Während sich die Zombie-Serie „The Walking Dead“ in die Winterpause verabschiedet, kündigen der US-Sender AMC und Amazon die neue Serie „World Beyond“ für nächstes Frühjahr an.

Noch wurde kein konkreter Termin genannt, jedoch dürfte der Start wohl zeitgleich zum Staffel-Finale der Hauptserie erfolgen. Die geht nämlich am 23. Februar 2020 mit der zweiten Hälfte der 10. Staffel weiter, wie jetzt bekannt gegeben wurde. Hier könnt ihr den neuen Trailer zu „World Beyond“ sehen: