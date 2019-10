The Walking Dead - Diese Schauspielerin kehrt in Staffel 11 als volles Cast-Mitglied zurück

Morgen startet die 10. Staffel „The Walking Dead“, doch schon heute dürfen wir uns auf eine Nachricht der 11. Staffel freuen: Maggie-Schauspielerin Lauren Cohan kehrt zurück!

Zuschauer und Fans von The Walking Dead dürfen sich freuen. So startet morgen nicht nur die 10. Staffel der beliebten Zombie-Serie, denn im Rahmen der New York Comic-Con wurde weiterhin eine erfreuliche Nachricht verkündet. Lauren Cohan, Darstellerin der Maggie Greene, kehrt ab nächster Staffel als volles Cast-Mitglied zurück!

© AMC

Maggie's back!

„The Walking Dead“ wird in naher Zukunft erstmal kein Ende nehmen. Während der diesjährigen Comic-Con in New York wurde die beliebte Zombieapokalyse-Serie um eine weitere Staffel verlängert. Zudem wurde die Rückkehr eines bekannten Gesichtes bestätigt. Lauren Cohan wirft erneut den Mantel ihrer beliebten Rolle der Maggie Greene über.

In einem Interview äußerte sich die Schauspielerin zu ihrer Rückkehr:

„Es ist total surreal. [The Walking Dead] fühlt sich einfach wie mein Zuhause an. Es macht mich total emotional. Dieses Jahr ist die Comic-Con eine ganz besondere für mich, es fühlt sich wie Familie an und ich bin wirklich glücklich, hier sein zu dürfen.“

Cohan war zuvor von der 3. bis zur 9. Staffel der AMC-Serie ein vollständiges Cast-Mitglied gewesen. Nach ihrem Verschwinden und dem Zeitsprung von sechs Jahren soll sie jedoch nach der 10. Staffel wieder dazustoßen. Böse Zungen behaupten, dass ihr Wiederkehren der Absetzung ihrer neuen Serie, „Whiskey Cavalier“, in der sie für nur eine Staffel die Hauptrolle spielen durfte, zu verdanken sei.

Ab morgen startet „The Walking Dead“ erneut auf dem amerikanischen Sender AMC und ist wenige Stunden später auch in Deutschland auf dem Pay-TV Sender Sky Fox zu sehen.

© AMC

