Uncharted: Der Film - Sony verschiebt Release wieder einmal nach hinten

Die schlechten Nachrichten um die „Uncharted“-Verfilmung reißen nicht ab. Sony Pictures muss den Film wieder einmal nach hinten verschieben. Damit erscheint der Titel nun an dem Tag, der vorher für „Masters of the Universe“ reserviert war.

Es scheint als wären die Dreharbeiten zum Film Uncharted verflucht. Wieder einmal gibt es schlechte Nachrichten zu verkünden, denn anstatt Ende 2020 erscheint „Uncharted“ nun voraussichtlich am 5. März 2021. Dieses Datum war eigentlich für „Masters of The Universe“ reserviert. Dieser wurde nun aus Sonys Terminplan komplett gestrichen, dennoch bleibt ein Konkurrent. Am selben Tag soll Paramount den Titel „Jackass 4“ veröffentlichen.

Uncharted: Der Film Regisseur setzt auf eine eigenständige Story

„Uncharted“ ist der erste Film von PlayStation Productions – ein neues Standbein von Sony Interactive Entertainment. Hiermit möchte das Unternehmen den Fokus auf Filme legen, die auf Videospielen basieren. Bisher funktionieren ihre Pläne allerdings mehr schlecht als recht.

Wer übernimmt jetzt die Regie?

Kürzlich wurde berichtet, dass Ruben Fleischer das Projekt „Uncharted“ nun unter seine Fittiche nimmt. Der Direktor hat sich mit den Sony-Hits „Venom“ und „Zombieland“ bereits einen Namen gemacht. Mal sehen, ob er es länger mit dem Projekt aushält als seine vorherigen Kollegen, denn Travis Knight, Dan Trachtenberg, Shawn Levy, Seth Gordon und David O. Russell hatten die Nase davon voll, auf einen freien Platz im Terminkalender von Spider Man-Schauspieler Tom Holland zu warten.

Holland ist derzeit mit den Dreharbeiten zu „Spider Man 3“ beschäftigt, möchte die Rolle als junger Nathan Drake aber weiterhin spielen. Ob der Film, der nun bereits seit einigen Jahren in Arbeit ist, noch etwas wird, bleibt abzuwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden.

