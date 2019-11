TV-Serien - Düstere Comics Sin City werden von Robert Rodriguez als Serie verfilmt

Nach zwei Kinofilmen kommen die düsteren und brutalen Kultcomics „Sin City“ von Frank Miller ins Fernsehen. Regisseur Robert Rodriguez soll gemeinsam mit Miller auch die Serie entwickeln.

Die kultigen Comics „Sin City“ von Frank Miller wurden bereits erfolgreich fürs Kino verfilmt. Nun plant Legendary mit einer TV-Serie. Regisseur Robert Rodriguez hat bereits die beiden Kinofilme „Sin City“ (2005) und „Sin City 2: A Dame to Kill For“ (2014) erfolgreich in Szene gesetzt. Gemeinsam mit dem Comic-Autor soll er nun die dazugehörige TV-Serie entwickeln.

Sin City als TV-Serie

Dabei möchte man sich eng an die düsteren und recht brutalen Comics aus den Jahren 1991 bis 2000 halten. Noch ist völlig unklar, ob es eine Fortsetzung der Reihe wird, oder die Comics von Anfang an neu adaptiert werden. Das Studio sucht derzeit noch nach einem passenden Partner für die Ausstrahlung. Da ein R-Rating angestrebt wird, was hierzulande etwa einer FSK-Freigabe ab 16 Jahren entspricht, dürfte wohl eher Netflix oder ein anderer Streaming-Dienst in Frage kommen als ein klassischer TV-Sender.

Vor zwei Jahren war bereits von einer geplanten „Sin City“-Serie die Rede, doch daraus wurde nichts. Wann wir nun die düstere Produktion auf dem heimischen BIldschirm erwarten dürfen, wird sich zeigen. Interessant dürfte auch die Besetzung sein, schließlich spielten in den Filmen Stars wie Bruce Willis, Clive Owen, Josh Brolin, Rosario Dawson, Eva Green und Jessica Alba mit.

