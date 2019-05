Super Mario Maker 2 - Online nicht mit Freunden spielbar: Zahlreiche neue Details enthüllt!

Level, die ihr bereits im Vorgänger, also „Super Mario Maker“ für Wii U oder Nintendo 3DS erstellt habt, lassen sich nicht auf den aktuellen Ableger übertragen. Dies geht aus der Aussage eines Nintendo Treehouse-Mitarbeiters hervor. Alle im Vorgänger erstellen Level sind nicht mit „Super Mario Maker 2“ kompatibel. Ein Grund dafür sei die immens gewachsene Auswahl an Gegenständen für den Level-Editor.

Wollt ihr also zusammen mit euren Freunden spielen, geht das nur lokal – wahlweise jeder mit seiner eigenen Nintendo Switch oder zusammen an einer Konsole.

„Das ist wahr. So wie das Spiel zurzeit besteht, können keine Freunde-Lobbies online erstellt werden. Ihr könnt nur online mit zufälligen Gegnern spielen. Ihr habt jedoch die Möglichkeit euch mit euren Freunden zusammenzufinden und den lokalen Mehrspieler-Modus zu nutzen. Dies könnt ihr mit bis zu vier Spielern an einem Nintendo Switch-System tun. Ihr könnt ebenfalls eure Freunde mit euren Level-Kreationen herausfordern und deren Designs über die Kurs-IDs spielen sowie dem Maker-Profil folgen.“

Wir wissen bereits, dass „Super Mario Maker 2“ über einen Online-Modus verfügen wird. Nintendo teilte nun offiziell mit, dass ihr „Super Mario Maker 2“ jedoch nicht online mit Freunden spielen könnt. Richtig gehört! Was zuerst als selbstverständlich vermutet wurde, geht nicht – zumindest ist es aktuell nicht vorgesehen. Unter Umständen wird einige Zeit nach dem Release des Spiels noch diese Möglichkeit geboten. Nach dem jetzigen Stand wird es nur möglich sein, online mit zufälligen Spielern zu spielen. In einem Statement vermeldet Nintendo offiziell:

