Steam - Termin des Summer Sale 2019 geleakt

Fast die Hälfte von 2019 ist schon wieder an uns vorbeigezogen und der Sommer nähert sich rasant. Für die meisten ist dies eine Zeit, in der es endlich wieder nach draußen geht. Wir freuen uns allerdings mehr auf günstige Games im Steam Summer Sale 2019.

Die große Rabattaktion von Valve dürfte schneller kommen als wir unsere Geldbeutel vor den Angeboten retten können. Laut der Seite Steam Database soll der Summer Sale 2019 am 25. Juni 2019 starten und für zwei Wochen laufen. Das Ende wäre demnach also der 09. Juli 2019.

🕶 Steam Summer Sale 2019 date leaked as per tradition, it will begin on June 25, 2019 at 10AM PST and will last for two weeks.



via SteamCN and confirmed by multiple sources.#Steam #SteamSummerSale #SteamSale #SteamDealshttps://t.co/hqW4V5S2uE