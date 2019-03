Star Wars - Mögliche Leaks geben uns ersten Blick auf Episode IX!

Eine Reihe von geleakten Bildern könnten uns womöglich den ersten Blick auf den nächsten Teil in der epischen Sternenkrieg-Saga geben. Ein Poster und eine Helden-Kollage zeigen uns altbekannte, aber auch neue Charaktere für Episode IX in vollem Glanz!

In wenigen Wochen ist es so weit, dann wird die diesjährige Star Wars Celebration vom 11. bis zum 15. April wieder alles rundum das Star Wars-Universum feiern. Wie in den Jahren zuvor könnten wir somit neues Material und somit erste Informationen und bewegte Bilder zu Episode IX erhalten, der noch dieses Jahr vor Weihnachten in die Kinos kommen wird. Doch schon vor Beginn der Präsentation sind möglicherweise einige Billder zum nächsten Teil geleakt, die wir mit euch gerne besprechen möchten!

Star Wars Episode 9 wird definitiv das Ende der Skywalker-Saga!

Echt oder fake?

Geleakt wurden ein Poster und eine Helden-Kollage, die uns alte, aber auch neue Charaktere in vollem Glanz präsentieren. Ob es sich bei den Bildern um echte oder Fake-Leaks handelt, ist unklar, doch sieht vor allem die Helden-Kollage überzeugend real aus.

Zu sehen sind neben unseren Helden aus den ersten Teilen, Rey, Finn, Poe und Chewbakka, auch neue Charaktere. Zorii, eine vermutliche Kopfgeldjägerin mit passendem rostbraunen Anzug, könnte Gerüchten zu Folge von Keri Russell („The Americans“) gespielt werden. Eine weitere neue Figur, mit dem Namen Jannah (gespielt von Naomie Ackie), ist mit coolem Bogen und Umhang verseht und könnte ebenfalls einen wichtigen Charakter für Episode IX darstellen.

Die letzte Figur, die wir auf der Kollage sehen, ist ebenfalls eine altbekannte Person. Um die Dreifaltigkeit der Nostalgie perfekt zu machen, kehrt Lando Calrissian, dargestellt durch Billy Dee Williams, im kommenden Teil der „Star Wars“-Reihe wieder zurück. Wie auch schon in einem früheren Leak trägt dieser ein gelbes Hemd und einen Umhang, die uns ganz stark an das Outfit seines Charakters aus Solo: A Star Wars Story erinnern.

Zu der Charakter-Kollage ist ein passendes Poster erschienen. Hier wird jedoch stark vermutet, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte. Einige Figuren sind eins zu eins von der Kollage übertragen, jedoch andere (wie Finn, Poe und Jannah) haben ihre Haltung leicht verändert.

Sollte das Poster jedoch real sein, fällt eins natürlich direkt auf: die Knights of Ren sind zurück. Diese wurden stark in Episode VII - Das Erwachen der Macht geteast und lösten hitzige Diskussionen unter Fans aus, welche Rolle diese wohl spielen würden. Rian Johnsen, Regisseur von Die letzten Jedi, entfernte sich jedoch von dieser Storyline und fokussierte sich auf andere Dinge.

J.J Abrams, der schon bei Episode VII Regie führte, kehrt für den letzten Teil der Trilogie zurück und könnte sich somit jedoch wieder seinem alten Plan zuwenden und die Knights of Ren eine wichtige Rolle zukommen lassen. Doch wie schon angedeutet, könnte das Poster ein Fake sein, denn am auffälligsten ist wohl C-3PO, der mit einer Art Maschinengewehr auf dem Poster zu sehen ist, was viele für untypisch halten.

Aus rechtlichen Gründen können wir euch die Bilder leider hier nicht zeigen, doch ihr könnt sie euch unter diesem Link ansehen!

Was meint ihr, haltet ihr die Bilder für real? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Star Wars Episode IX erscheint am 19. Dezember 2019 in den deutschen Kinos!