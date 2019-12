Star Wars - Fan-Film Baby Yoda vs. Darth Sidious wird zum Hit

Das kleine Wesen Baby Yoda aus „The Mandalorian“ ist jetzt schon nicht mehr wegzudenken aus der Popkultur. Jetzt legt sich der süße Fratz neuerdings in einem Fan-Film mit dem großen Gegenspieler Darth Sidious der Saga an.

Baby Yoda eroberte die Herzen der Fans im Sturm und erweckt in manchen Fans die künstlerische Seite. Neben zahlreichen Memes spielt das kleine putzige Wesen auch in diversen von Fans entwickelten Videos mit. Sogar in „Star Wars: Battlefront 2“ erobert das süße Baby Yoda schon die Welt der Spiele.

Star Wars: Battlefront 2 Gamer integriert Baby Yoda durch Mod ins Spiel

Was liegt da näher, die beliebte Figur aus dem neuen Serienhit „The Mandalorian“ auch in den Original-Filmen anstelle des bekannten Jedi-Meister gegen Darth Sidious antreten zu lassen. Gesagt, getan: Der Fan MaxeBaumannFilms2013 strickt die bekannte Filmszene aus „Star Wars Episode III – Die Rache der Sith“ von George Lucas kurzerhand um und lässt Baby Yoda das Lichtschwert im legendären Duell gegen den großen Gegenspieler der Saga kreuzen.

Nachdem sein erstes kurze Video bereits über 4,6 Millionen Klicks verzeichnete, legte er nach und zeigt nun die Extended Version von Baby Yoda vs. Darth Sidious. Dabei sollte man den kleinen Kerl nicht unterschätzen, denn auch mit seinem Lichtschwert kann Baby Yoda aus seinem schwebenden Bettchen dem Fiesling einiges entgegensetzen. Hier könnt ihr das komplette 3-minütige Fan-Filmchen sehen:

Baby Yoda unterm Weihnachtsbaum

Das Interesse der Star Wars-Fans an Baby Yoda ist weiterhin ungebrochen. Es vergeht kaum eine Minute, an dem nicht neue Memes im Internet erscheinen. Man darf davon ausgehen, dass Lucasfilm selbst hinter verschlossenen Türen bereits an kleinen witzigen (animierten) Filmchen mit Baby Yoda arbeitet, ähnlich wie damals schon BB-8 aus „Das Erwachen der Macht“ oder den Porgs aus „Die letzten Jedi“. Schon jetzt verspricht Disney den Fans passende Artikel zum Weihnachtsfest.

Star Wars Passend zu Weihnachten: Baby Yoda-Merchandise ist auf dem Weg

Welche Rolle Baby Yoda weiterhin im neuen Serienhit The Mandalorian übernehmen wird, kann man auf Disney Plus sehen. In Deutschland steht der neue Streaming-Dienst erst Ende März zur Verfügung.