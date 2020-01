Star Wars - Cosplay erweckt Mando und Baby Yoda mit einem Twist zum Leben

Ein Cosplayer hat es geschafft, Mando und Baby Yoda aus The Mandalorian authentisch innerhalb eines Gesamtcosplays zu verkörpern. Die Besucher der Long Beach Comic Con in Kalifornien feiern Shawn Richter für seine sehr spezielle und treffende Adaption.

Denn obgleich es unzählige Cosplayer auf der Welt gibt, die sich selbst einer besonderen Darbietung eines Mandalorianers verschrieben haben, gibt es nun auch einige, die sich speziell auf Mando aus der Realfilmserie „The Mandalorian“ beziehen. Die Mando-Cosplays gibt es demnach erst seit der „Star Wars“-Serie.

Doch das Cosplay von Shawn Richter geht noch einen Schritt weiter, ihr könnt es hier nachfolgend einsehen:

I spent my Sunday at @LBComicCon dressed as @themandalorian with The Child in his stroller, complete with froggy nuggies and choccy milk. @MingNa @ginacarano @PedroPascal1 @Jon_Favreau #TheMandalorian #ThisIsTheWay #babyyoda pic.twitter.com/a21EK7HjPo