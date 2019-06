Star Wars Jedi: Fallen Order - Erweiterte Gameplay-Demo mit 26 Minuten aus dem Jedi-Abenteuer

Habt ihr noch nicht genug von „Star Wars Jedi: Fallen Order“? Dann bringt euch Electronic Arts nun eine Erweiterung der Gameplay-Demo von der E3 2019 auf die Bildschirme. Dank neuer Szenen lassen sich hier noch einige coole Momente aus dem Spiel entdecken.

Die EA Play, auf der Star Wars Jedi: Fallen Order ausgiebig gezeigt wurde, ist noch gar nicht so lang her. Trotzdem wollen Electronic Arts und Respawn Entertainment den Fans da draußen noch ein bisschen mehr liefern und haben dafür einen Extended Cut der Gameplay-Demo veröffentlicht.

Star Wars Jedi: Fallen Order Interessante Details zum Kampfsystem des Action-Adventures enthüllt

Diese zeigt neben den bereits bekannten Szenen aus „Star Wars Jedi: Fallen Order“ eine völlig neue Sequenz. Cal Kestis, der Held des Spiels, muss durch einen Tümpel schwimmen, um sich zwei AT-ATs anzunähern und anschließend einen von diesen zu kapern.

Im Anschluss lernt Cal den Rebellenanführer Saw Guerrera kennen, der ihm später die Mission an die Hand gibt, die wir bereits in der ersten Gameplay-Demo zu „Star Wars Jedi: Fallen Order“ gesehen haben. Damit dürfte klar sein, wie das Ganze zustande kommt.

Star Wars Jedi: Fallen Order Gewalt muss wegen Disney zurückgefahren werden

In „Star Wars Jedi: Fallen Order“ wurde Order 66 bereits ausgeführt und ein Großteil der Jedi getötet. Cal Kestis hat die Macht in sich erst nach dem Vorfall entdeckt und versucht, sie zu verstecken. Wie das schief läuft und er damit zur Hoffnung der Galaxie wird, erfahren wir ab dem 15. November 2019 auf PC, Xbox One und PS4.