Star Wars Episode 9: The Rise of Skywalker - Naomie Ackies Charakter enthüllt, wird wichtige Rolle im letzten Teil spielen!

Früher als gedacht durften sich Fans über den ersten Teaser zu „Star Wars - Episode 9“ freuen. Im Rahmen der diesjährigen Star Wars-Celebration sind somit auch neue Informationen über Story und Schauspieler ans Licht gekommen. Außerdem haben wir auch einen ersten Eindruck über neue Charaktere erhalten, unter anderem Naomie Ackies Rolle, die eine Person namens Jannah spielen wird. Welche Wichtigkeit sie für das kommende „Star Wars“-Universum haben wird, verraten wir euch hier!

„Jannah, ich bin dein Vater!“

Naomie Acker spielt einen Charakter namens Jannah, soviel wissen wir also schonmal. Auch ist bekannt, dass sie im Laufe von „Episode IX - The Rise Of Skywalker“, dem Trio in die Arme laufen wird. Während des diesjährigen Panel zum neuen „Star Wars“-Film verriet Acker über ihren Charakter:

„[Das Trio] wird auf ein episches Abenteuer zusammen gehen und ich freue mich darauf, wenn sich die Wege mit Jannah im Laufe des Films kreuzen.“

Neben einem ersten veröffentlichten Bild, welches die Authenzität der geleakten Charakter-Bilder bestätigt, kamen weiterhin neue Gerüchte über die Herkunft von Jannah auf. Mit der im Trailer bestätigten Rückkehr von Lando, der erneut von Billy Dee Williams verkörpert wird, kam beim Panel die Frage auf, ob Jannah womöglich seine Tochter sein könnte. Ihre Kleidung und stylischer Umhang würden auf jedenfall darauf schließen und Naomie Ackie schien der Frage nicht abgeneigt zu sein:

„Lando ist ein sehr charmanter Mann, er könnte im ganzen Universum Kinder verteilt haben, das ist alles, was ich dazu sage!“

Welche Rolle sie genau spielen wird, werden wir wahrscheinlich erst mit dem Erscheinen von Episode 9 erfahren. Neben Ackie kehren Daisy Ridley, John Boyega und Oscar Isaac in ihre Rollen aus den letzten beiden Teilen zurück. Weiterhin wurde gestern die Rückkehr des Charakters Palpatine bestätigt, der ebenfalls erneut von Ian McDiarmid verkörpert wird.

„Star Wars Episode IX - The Rise Of Skywalker“ erscheint am 19. Dezember in den deutschen Kinos!