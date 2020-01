Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Original-Script geleaked: Fans finden es besser als aktuellen Film

Auf Reddit ist Gerüchten zufolge das originale Script von „Star Wars - Episode 9“ aufgetaucht. Fans befinden das alte Drehbuch besser als die aktuelle Version.

Wenn es um Star Wars-Spoiler und Informationen geht, ist Reddit ganz weit oben. Dort wurde weit vor Kinostart von „Star Wars Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers“ eine ganze Liste von Spoilern veröffentlicht, die sich nach Veröffentlichung des Films als echt bestätigten. Jetzt hat der SubReddit das scheinbar originale Drehbuch gefunden, welches die Fans sprachlos zurücklässt.

Eine neue Version

Wer die aktuellsten News zum „Star Wars“-Universum lesen möchte, sollte sich an den SubReddit r/StarWarsLeaks halten. Doch Vorsicht ist geboten, denn dort werdet ihr womöglich extrem gespoilert werden. Schon vor Veröffentlichung von Episode 9 konnten User präzise Elemente des Filmes voraussagen, die sich später als richtig herausstellten.

Nun wurde ein vermeintlich neuer Leak gepostet, der das originale Drehbuch von Regisseur Colin T. Trevorrow offenbart. Trevorrow sollte vor J.J. Abrams die Zügel von Episode 9 in die Hand nehmen, wurde jedoch aufgrund von Unstimmigkeiten mit Disney durch Abrams ersetzt. Das originale Drehbuch, welches laut dem SubReddit gefunden wurde, unterscheidet sich deutlich von Der Aufstieg Skywalkers.

Besser als Aufstieg Skywalkers?

Trevorrows Version sollte zum einen den Titel „Duel of Fates“ tragen, welches ungefähr mit „Das Duell der Schicksale“ übersetzt werden kann. Den größten Unterschied zur aktuellen Version macht jedoch das Fehlen des wiederkehrenden Palpatine aus und „Duel of Fates“ fokussiert sich eher auf Kylo Ren, Rey, die Erste Ordnung und die Rebellion.

Am Anfang folgt das Drehbuch Kylo Ren, der wie Luke Skywalker zuvor als verschwunden gilt. Er ist auf der Suche nach Darth Vaders geheimen Schloss, in dem er von Luke Skywalkers Macht-Geist heimgesucht wird und ein altes Sith-Gerät findet, welches ihn zu Darth Vaders Sith-Lehrer, Tor Valum, führt.

Kylo Ren und Rey wollen weiterhin dem bestehenden Modell von Sith und Jedi abschwören und Trevorrows Drehbuch scheint im Gegensatz zu J.J. Abrams den Hauptelementen von Rian Johnsons Die Letzten Jedi zu folgen. Das Drehbuch beschreibt eine actiongeladene Szene mit Rose Tico und BB-8, während Fin und Poe einen Sternenzerstörer entführen. Kylo Ren kämpft gegen den Geist von Darth Vader und später gibt es sogar eine Sequenz, in der Chewbacca mit einem X-Wing fliegt.

„Duel of Fates“ folgt Rian Johnsons Theorie, dass Rey keiner berühmten Blutlinie angehört. Ein großer Twist ergibt sich jedoch, als Kylo Ren ihr verrät, dass er ihre Eltern getötet hat. In einem finalen Kampf gegen Kylo Ren erscheinen die Macht-Geister von Luke, Obi-Wan und Yoda, die Rey beim Kampf unterstützen. Sie alle versuchen, Ben auf die gute Seite zu holen. Sie scheitern und das Drehbuch schreibt: „Ben wird ausgelöscht.“ („Ben is extinguished“).

Viele Fans sehen die Version von Trevorrow als gelungenen Nachfolger an, der J.J Abrams Version deutlich in den Schatten stellt. Was meint ihr? Hätte euch dieser Weg besser gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

In diesem Video könnt ihr euch das über 2-Stunden lange Video anschauen, welches die abweichenden Plot-Punkte genau aufführt: