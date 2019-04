Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers - Erster Teaser-Trailer nun auf Deutsch verfügbar

Der erste Trailer zu "Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers" ist nun in deutscher Sprache erschienen. Schaut ihn euch hier an!

Während der Star Wars Celebration 2019 ließen Disney und Lucasfilm die Katze aus dem Sack. Unter Anwesenheit von Regisseur J.J. Abrams, großen Teilen des Casts und aberhunderten Fans wurde während eines speziellen Panels der erste Teaser-Trailer zu Star Wars Episode 9 gezeigt.

Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers Der deutsche Titel steht fest und enthüllt interessantes Detail!

Der Aufstieg Skywalkers

Während das dritte Kapitel der neuen Trilogie um Rey und Kylo Ren im Original den Namen „The Rise of Skywalker“ trägt, mussten wir ein wenig länger warten, um den offiziellen deutschen Titel zu erfahren. Hierzulande wird Episode 9 den Namen „Der Aufstieg Skywalkers“ tragen. Nun gibt es den ersten Trailer auch in deutscher Sprache zu bestaunen!

In "Der Aufstieg Skywalkers" werden die bereits bekannten Helden weitere Unterstützung erhalten. So taucht Lando Calrissian (Billy Dee Williams) wieder auf und mit D-0 („Dio“ ausgesprochen) versucht ein neuer Droide die Herzen der Fans zu erobern. Zudem soll Imperator Palpatine (Ian McDiarmid) zurückkehren, was er am Ende des Trailers mit einem boshaften Lachen andeutet.

„Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers“ wird am 19. Dezember 2019 in den Kinos starten und das Finale der gesamten Skywalker-Saga darstellen. Den deutschen Trailer könnt ihr euch hier ansehen: