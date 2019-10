Die Sims 4 - Neues Update für PS4 und Xbox One bringt konfigurierbare Treppen und neue Inhalte

Seit gestern steht für alle Konsolenspieler von „Die Sims 4“ ein neues Update zur Verfügung. Darin befinden sich unter anderem die konfigurierbaren Treppen und die neuen Inhalte bezüglich des 5. Jahrestags der PC-Version.

Electronic Arts hat am gestrigen Donnerstag, den 09. Oktober 2019 ein neues Update für die Konsolen-Version zu der Lebenssimulation Die Sims 4 veröffentlicht. Die Aktualisierung bereitet unter anderem auf das Gameplaypack „Die Sims 4: Reich der Magie“ vor, das am 15. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Für den PC ist das Gameplaypack bereits vor einigen Wochen veröffentlicht worden.

Ecktreppen, Halloween-Kostüme und mehr

Konsolenspieler erhalten nun ebenfalls die konfigurierbaren Treppen sowie neue Kleidung, Bauobjekte und eine gruselige Halloween-Neuheit.

Die wohl wichtigste Änderung ist allerdings die Einführung der Ecktreppen, über die sich die PC-Spieler bereits freuen konnten. Denn bisher hat einem der Treppenbau in „Die Sims 4“ so einige Grenzen gesetzt. Ab sofort können die Stufen auch bei der Konsolen-Fassung um weitere 90 oder 180 Grad rotiert werden. Dabei kann man ausgesprochen intuitiv vorgehen und die Treppen sogar mehrfach in die Höhe oder in die Tiefe ziehen und drehen. L- und U-förmige Auf- und Abgänge sind also kein Wunschtraum mehr.

Wie genau das funktioniert, könnt ihr euch in diesem Video anschauen:

Die Sims 4 - Der 5. Jahrestag bringt neue Inhalte

Aufgrund der Tatsache, dass die PC-Version zu „Die Sims 4“ am 02. September 2019 fünf Jahre alt wurde, veröffentlichte Entwickler Maxis passend zum Jubiläum kostenfreie Inhalte. Zwar ist die Konsolen-Fassung der Lebenssimulation gerade einmal rund zwei Jahre alt, trotzdem hat das Studio die Geburtstags-Inhalte nun ebenfalls für die PS4 und Xbox One veröffentlicht. Alle Details dazu haben wir euch in diesem News-Artikel zusammengefasst:

Passend zum bevorstehenden Halloween-Fest gibt es ab sofort außerdem ein futuristisches Roboterkostüm für eure Sims.

Das neue Update sollte sich beim Start eurer Konsole automatisch installieren. Die vollständigen Patchnotes zu Update 1.19 findet ihr hier.