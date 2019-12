Die Sims 4 - Baby Yoda kann jetzt als Statue gekauft werden

„Die Sims“ hat sich inzwischen zu einer ganzen Spielreihe entwickelt und zum vierten Teil der Reihe erscheinen noch immer regelmäßig Erweiterungen und kleine Zusätze. Baby Yoda gilt derzeit als Star der Serie „The Mandalorian“ und hat nun auch seinen Weg in das Simulationsspiel gefunden.

EA und Star Wars haben eine digitale Verbindung mit der Live-Action-Serie „The Mandalorian“, also ist es kein Wunder, dass nach und nach etwas zu den Sims rüber schwappt. Der aktuellste Patch für „Sims 4“ brachte neue Musik und Verbesserungen mit sich, doch diese kleine und neue Statue wird Augen glänzen lassen.

The Child-Statue

Das Kind, aka Baby Yoda, stahl in den letzten Wochen die Herzen der Menschen und entwickelte sich zum heimlichen Star der Disney+ Serie „The Mandalorian“. Zahlreiche Merchandise-Artikel sind inzwischen im Umlauf und auch in verschiedene Spiele hat Baby Yoda es geschafft. Bisher wurde dem grünen Knirps die Reise durch verschiedene Spiele ausschließlich durch Mods ermöglicht, EA holte ihn aber selbst in die Kollektion.

Für 504 Simoleons kann man sich Baby Yoda in Form einer Statue kaufen und nach Herzenslust überall hinstellen, wo sie gerade passt. Die Statue dient ausschließlich als Dekoration, hinterlässt aber einen gewissen Charme.