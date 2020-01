Die Sims 4 - Aktuelle Community-Umfrage gibt mehr über mögliche neue Inhalte preis

Wer denkt, dass die Entwickler von „Die Sims 4“ mit dem Spiel bereits am Ende angekommen sind, der täuscht sich. Denn aktuell läuft eine Community-Umfrage, die euch danach fragt, was in Zukunft noch weiter verbessert werden oder neu ins Spiel finden soll.

Die Sims 4 ist erstmalig im Jahr 2014 erschienen. Später erfolgte der Release für die Konsolen Xbox One und PlayStation 4. Nach zahlreichen DLCs, Erweiterungen und Updates könnte man nun annehmen, dass die Unterstützung für das Spiel nun allmählich nachlässt. Eine Community-Umfrage beweist nun das Gegenteil.

Die Sims 4-Community-Umfrage

Mit Hilfe einer Umfrage möchten die Entwickler von Maxis nämlich nun herausfinden, was ihr an dem 4. Teil der Simulationsreihe besonders positiv findet und was euch weniger gut gefällt. Sogar euren Wunsch nach bestimmten Features könnt ihr in dem Fragebogen äußern.

Für die elf Fragen benötigt ihr eigentlich nicht länger als 10 Minuten, könnt mit diesem geringen Zeitaufwand allerdings nachhaltig zur Entwicklung und Verbesserung des Spiels beitragen. Wer weiß, vielleicht finden dann sogar bald neue Beziehungsfeatures wie Romantische Verstöße, Gemeinsame Geschichten oder mehr Beziehungstypen, wie eine Bromance, ins Spiel.

Gefragt wird außerdem nach eurem Interesse an weiteren Gameplay-Inhalten, wie einem Urlaub in einem Resort oder nach eurem Wunsch ein zweites Grundstück zu besitzen. Bestehende Packs könnten in Zukunft sogar gänzlich überarbeitet werden, wenn du dich an der Umfrage beteiligst. So werden in die „Jahreszeiten“-Erweiterung vielleicht neue Aktivitäten im Schnee integriert, wie Ski fahren, Eisangeln oder Snowboarden.