Silent Hills P.T. - Jetzt ist es raus: Unbemerkt wurdet ihr die ganze Zeit beobachtet

Ihr habt in „Silent Hills P.T.“ manchmal das Gefühl, die Geisterdame Lisa könnte direkt hinter euch sein, doch beim Umdrehen seht ihr nichts? Ihr dürft besorgt sein, denn sie ist trotzdem da! Ein Kamera-Trick lüftet das interessante Geheimnis.

Das Horror-Erlebnis Silent Hills gibt es zwar nur als namensgebenden Playable Teaser (also eine Demo), es hat jedoch trotzdem Kultstatus erreicht. Hideo Kojima kreierte damit eines der schaurigsten Spiele. Doch wenn ihr erfahrt, was abseits der Kamera lauert, dann wird euch erst so richtig mulmig.

Ihr seid niemals allein ...

Der Release von „P.T.“ ist mehrere Jahre her und heute werden immer noch Geheimnisse zum Spiel entdeckt. Eines davon widmet sich einer ganz spezellen Erscheinung im Spiel: Dem Geist Lisa.

In P.T., it's common to hear noises as if Lisa is right behind you, or see weird shadows moving around in front of you, but when you turn around, there's nothing there. I hacked the game to allow the player to see behind them without actually turning around and... pic.twitter.com/bj1P0ymIZ6 — Lance McDonald (@manfightdragon) 9. September 2019

Lisa ist wohl der Hauptgrund, warum wir uns in „P.T.“ gegruselt haben. Die schaurige Dame sorgte für den einen oder anderen Schrecken, wenn sie plötzlich erschien. Und selbst wenn ihr dachtet, sie wäre nicht da, dann können wir euch jetzt versichern: Doch, sie folgt euch unentwegt!

Kamera-Trick lüftet interessantes Geheimnis

Lance McDonald hat es geschafft, die Kamera in „Silent Hills P.T.“ frei beweglich zu machen. Dadurch werden interessante Geheimnisse gelüftet. So zeigt McDonald zum Beispiel, dass Lisa schon seit dem Punkt bei uns ist, an dem wir die Taschenlampe bekommen – immer schön hinter der Kamera und außerhalb unseres Sichtfeldes.

She actually attaches to the player's back as soon as you get the flashlight, here, I demonstrate how you can see some strange shadows. I then lock the camera in place and walk forward, showing how she's always there... following you... pic.twitter.com/zarhwjNmZz — Lance McDonald (@manfightdragon) 9. September 2019

In Zukunft will McDonald noch weitere Geheimnisse zu „Silent Hills P.T.“ aufdecken. Wir dürfen also gespannt sein.