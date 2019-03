Shadow of the Tomb Raider - Fünfte Erweiterung Herz der Schlange veröffentlicht

Wenn ihr von „Shadow of the Tomb Raider“ noch nicht genug habt, werdet ihr euch sicher über den neuen DLC freuen, der nun von Square Enix veröffentlicht wurde. Das Herz der Schlange ist der fünfte von insgesamt sieben geplanten Erweiterungen.

Spieler bekommen in der neuen Erweiterung Das Herz der Schlange zu Shadow of the Tomb Raider eine neue Höhle geboten. Dabei handelt es sich um eine feindliche Festung, in die Lara eindringt, um einen Gefängnisausbruch zu inszenieren. Anschließend bekommt es die Archäologin mit Kukulkan-Kultisten zu tun. Das neue Grab besteht unter anderem aus tückischen und gefährlichen Gewässern, denen es sich zu stellen gilt.

Das Herz der Schlange bietet euch außerdem neue Anpassungsoptionen mit dem Drachenschuppen-Outfit, dem Bogen Schlangenbiss und der Fähigkeit Göttliches Kopfgeld, die Lara mehr Münzen einbringt, wenn sie gefallene Feinde plündert.

Das Herz der Schlange bietet fünf neue Erfolge

In dieser Erweiterung könnt ihr euch durch fünf neue Erfolge weitere Punkte sichern. Die Erfolge haben wir für euch aufgelistet:

Secret Achievement – Continue playing to unlock this achievement

– Continue playing to unlock this achievement Hydro Power – Complete the Slayer’s Gauntlet Challenge Tomb

– Complete the Slayer’s Gauntlet Challenge Tomb Rapids – Obtain a Bronze, Silver, or Gold medal in Time Attack for the Slayer’s Gauntlet Challenge Tomb

– Obtain a Bronze, Silver, or Gold medal in Time Attack for the Slayer’s Gauntlet Challenge Tomb Go Fish - Obtain a Bronze, Silver, or Gold medal in Score Attack for the Slayer’s Gauntlet Challenge Tomb

- Obtain a Bronze, Silver, or Gold medal in Score Attack for the Slayer’s Gauntlet Challenge Tomb Spoiled For Choice – Obtain Divine Bounty skill, equip Serpent Lash Godslayer weapon and Dragon Scales Legend outfit

Shadow of the Tomb Raider Das beste Tomb Raider aller Zeiten - Lara Croft in absoluter Topform!

Für 4,99 Euro könnt ihr euch nun über weiteren Spielspaß zu „Shadow of the Tomb Raider“ freuen. Seid ihr Besitzer des Season-Passes, werdet ihr nicht noch einmal zur Kasse gebeten.

Die Erweiterung kann für PC, Xbox One und PlayStation 4 heruntergeladen werden. Um die Erweiterung nutzen zu können, benötigt ihr die Vollversion von „Shadow of the Tomb Raider“. Solltet ihr diese noch nicht besitzen, nutzt gerne den unteren Button!

Shadow of the Tomb Raider bei Amazon kaufen!*

© Square Enix

*Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.