Resident Evil 2 - Mysteriöses Jill-Achievement deutet auf Update

Nachdem es gestern die offizielle Enthüllung von „Resident Evil 3“ mit zugehörigem Ankündigungs-Trailer gab, findet sich heute ein neues Achievement in Hinsicht auf Steam „Resident Evil 2“ vor.

Am gestrigen Abend hat sich Capcom einen kleinen Scherz erlaubt, die ein Update zu Resident Evil Resistance einläuteten, das sich später jedoch als Ankündigungs-Trailer für das Remake von Resident Evil 3 herausstellte.

Das Remake wurde offiziell vorgestellt und das sogar samt Release-Termin, das im nächsten Jahr am 3. April 2020 für PS4, Xbox One und PC erscheint. Aber was hat es nun mit dem Jill-Achievement für Resident Evil 2 auf sich, das ab sofort via Steam vorzufinden ist?

Resident Evil 2 Mod verwandelt Claire Redfield in 2B aus NieR: Automata

Jill-Achievement in Resident Evil 2

Ganz offensichtlich wird es in Kürze ein Update zum Zombie-Horror-Schocker geben. Die Achievement-Liste ist nämlich ab sofort um einen Eintrag länger. Wenn ihr auf Steam vorbeischaut, dann werdet ihr den neuen Eintrag „Jill auf den Fersen“ vernehmen. Ein Meilenstein, den bislang noch kein einziger Spieler erreicht hat.

Um dieses Achievement zu erhalten, müssen die Spieler Folgendes tun:

„Lesen Sie einen Brief, der von Jill zurückgelassen wurde.“

Wir gehen also stark davon aus, dass schon bald ein Update erscheint, das zumindest einen Brief von Jill ins Spiel integriert. Aller Voraussicht nach wird dieser im Büro der S.T.A.R.S. des Polizeipräsidiums in Raccoon City zu finden sein. Immerhin gehört Jill der Spezialeinheit an. Ob es hingegen noch mehr Neuerungen gibt, können wir erst sagen, wenn das Update da ist. Wir sind gespannt!

Resident Evil 3 Was sagt ihr zum neuen Design von Jill, Carlos und Nemesis?