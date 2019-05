Release-Vorschau - Neue Games in der 22. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, Switch, PC

Auf PlayNation verraten wir euch, welche Games in der letzten Maiwoche 2019 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Diese Woche steht unter anderem der Horrorshocker „Layers of Fear 2“ in den Starlöchern.

Auch diese Woche steht wieder zahlreiches Spielefutter an. Das Highlight der Woche stellt Layers of Fear 2 dar. Im dunklen Nachfolger des Gruselabenteuers von 2016 weckt der polnische Entwickler Bloober Games wieder die Angst in euch. Diesmal findet der Horror auf einem Schiff statt. Ihr spielt einen Schauspieler der allmählich immer weiter dem Wahnsinn verfällt. Ab morgen, den 28. Mai könnt ihr auf der PlayStation 4, Xbox One und PC den Gruseltitel erleben. Außerdem zeigen wir euch alle weiteren Neuerscheinungen.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 27. Mai 2019 und dem 02. Juni 2019. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Diese Games erwarten euch in der 22. Kalenderwoche

Montag, 27. Mai 2019

Monkey Business für Nintendo Switch

Dienstag, 28. Mai 2019

Layers of Fear 2 für PS4, Xbox One und PC

für PS4, Xbox One und PC Cricket 19 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Crystal Crisis für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Little Friends: Dogs & Cats für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Unruly Heroes für PS4

für PS4 Chime Sharp für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Brothers: A Tale Of Two Sons für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Five Nights At Freddy’s VR: Help Wanted für PSVR

für PSVR GoFishing 3D für Nintendo Switch

Mittwoch, 29. Mai 2019

Blood & Truth für PSVR

für PSVR DayZ für PS4

für PS4 Among The Sleep – Enhanced Edition für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch TerraTech für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Golem Gates für PS4

für PS4 Happy Words für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Vectronom für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Void Bastards für Xbox One

für Xbox One Warlock’s Tower für Xbox One

Donnerstag, 30. Mai 2019

Gato Roboto für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Super Cane Magic Zero für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Outer Wilds für Xbox One

für Xbox One Ages Of Mages: The Last Keeper für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Anarcute für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Animated Jigsaws Collection für Nintendo Switch

für Nintendo Switch 30-in-1 Game Collection: Volume 2 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Ragtag Adventurers für Nintendo Switch

Freitag, 31. Mai 2019

Among The Sleep – Enhanced Edition für Xbox One

für Xbox One Warhammer: Chaosbane für Xbox One

für Xbox One Animated Jigsaw Collection für Nintendo Switch

für Nintendo Switch PixARK für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

für PS4, Xbox One und Nintendo Switch Lapis x Labyrinth für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Kotodama: The 7 Mysteries Of Fujisawa für PS4 und Nintendo Switch

für PS4 und Nintendo Switch Mowin‘ & Throwin‘ für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Trover Saves The Universe für PSVR

für PSVR Crypt of the Serpent King für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Golem Gates für Xbox One und Nintendo Switch

für Xbox One und Nintendo Switch FUN! FUN! Animal Park für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Watermelon Party für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Warlock’s Tower für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Super Arcade Soccer für Nintendo Switch

