Release-Vorschau - Diese Spiele erscheinen in der letzten Novemberwoche

Der November neigt sich langsam aber sicher seinem Ende zu, während der Dezember 2018 bereits in den Startlöchern steht. Natürlich geben wir euch hier auf PlayNation auch in dieser Woche wieder einen genauen Überblick aller Spiele, die für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Weihnachten ist weniger als einen Monat entfernt und wir werfen in der letzten Novemberwoche noch einmal einen Blick auf die neuen Titel, die in der 48. Kalenderwoche für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen. Unter anderem dürft ihr euch auf das Action-Adventure Darksiders 3 freuen. Laut Entwickler Rockstar soll außerdem noch in dieser Woche die Beta-Version von Red Dead Online für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Wir geben euch den perfekten Überblick aller Spiele-Releases!

Auf keinen Fall verpassen solltet ihr außerdem unsere Release-Vorschau, in der wir für euch die wichtigsten Titel für November 2018 kurz und bündig präsentieren.

Die folgende Liste gilt für den Zeitraum zwischen dem 26. November 2018 und dem 02. Dezember 2018. Wir fokussieren uns hier übrigens auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und Nintendo 3DS. Hin und wieder finden aber auch einige andere Plattformen ihren Weg auf diese Liste!

Darksiders 3 TEST: Höllische Identitätskrise

Darksiders 3

Darksiders geht in die 3. Runde und die Spieler schlüpfen in die Haut von Fury, einer der vier postapokalyptischen Reiter. Das kommende Action-Adventure Darksiders 3 von Gunfire Games und THQ Nordic hat einige Neuerungen im Gepäck. Die Rollenspiel-Elemente sollen etwas in den Hintergrund treten und stattdessen gibt es wieder die geballte Ladung Action!

So warten zusammenhängende Dungeons mit kleineren Gegnergruppen auf die Erkundung und Ermordung. Feinde werden von Fury mit der Peitsche besiegt und gemeinsam macht ihr mit ihr Jagd auf die sieben Todsünden. Ihr habt teils sogar die Entscheidungsgewalt, welchen Boss ihr wann legen möchtet. Und wie immer gilt: Das Adventure läuft inhaltlich parallel zu den anderen Spielen ab!

Diese Games erwarten euch in der 48. Kalenderwoche

Dienstag, 27. November 2018

Darksiders 3 für PS4, Xbox One, PC (Hier kaufen!)

für PS4, Xbox One, PC Propaganda Llama für PC

für PC Battletech Flashpoint - DLC für PC

- DLC für PC Floor Kids für PS4, Xbox One

für PS4, Xbox One Spintires: MudRunner - American Wilds für Nintendo Switch

für Nintendo Switch This War of Mine: Complete Edition für Nintendo Switch

für Nintendo Switch 99 Vidas für Nintendo Switch

Mittwoch, 28. November 2018

Artifact: The Dota Card Game für PC

für PC R-Type Dimensions für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Horizon Chase Turbo für Xbox One, Nintendo Switch

für Xbox One, Nintendo Switch I Am The Hero für Xbox One, Nintendo Switch

Donnerstag, 29. November 2018

ABZÛ für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Pro Fishing Simulator für PC

für PC Battle Brothers: Beasts & Exploration - DLC für PC

- DLC für PC Fimbul für PS4

für PS4 RollerCoaster Tycoon Adventure für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Asterix & Obelix XXL 2 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Freitag, 30. November 2018

ARK: Survival Evolved für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Ride 3 für PS4, Xbox One, PC

für PS4, Xbox One, PC X4: Foundations für PC

für PC GoatPunks für Xbox One

für Xbox One Escape Doodland für Nintendo Switch

für Nintendo Switch The First Tree für Nintendo Switch

November 2018

Red Dead Online für PS4, Xbox One

Wichtig: Sollten wir einen wichtigen Titel vergessen haben, dann teilt uns dies bitte mit! Was ist euer Highlight in dieser Woche? Schreibt es uns gerne unterhalb der Zeilen in die Kommentare!

Welche Spiele erscheinen 2018? Wir haben hier die Antwort:

Release-Vorschau Diese Spiele erscheinen im Jahr 2018

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.