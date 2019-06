Red Dead Redemption 2 - Der Soundtrack zum Spiel erscheint im Juli!

Wie gestaltet man ein Spielerlebnis noch intensiver und emotionaler? Genau, mit dem richtigen Soundtrack. Dem können die Spieler von Red Dead Redemption 2 wahrscheinlich sofort zustimmen, denn die Musik untermalt mehr als passend das Setting und das Gameplay in dem erfolgreichen Open-World Titel.

Diesbezüglich gibt es nun gute Nachrichten: Wer sich der Musik außerhalb des Spiels ebenso widmen und sein Leben durch die stimmungsvollen Klänge untermalen möchte, kann sich im kommenden Monat den Soundtrack zu „Red Dead Redemption 2“ besorgen oder bereits auf iTunes vorbestellen.

Um die passende Musik für die Geschichte rund um Outlaw Arthur Morgan zu kreieren, ließ Rockstar Games Daniel Lanois ans Werk gehen. Lanois ist mehrfacher Grammy-Gewinner und bereits bekannt für seine Arbeit mit Bob Dylan, Neil Young und Willie Nelson - der richtige Einfluss für die Spielmusik. Der Komponist sagt zu seiner Arbeit am Soundtrack:

„Red Dead Redemption 2 bot einen großartigen Raum für Kompositionen, der nicht nur gigantisch ist, sondern gleichzeitig eine Vielzahl von emotionalen Texturen abdeckt - eine großartige Möglichkeit, um meiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Ausgehend von der Aufnahme mit Rhiannon Giddens in Nashville über New Orleans mit meinem Freund Cyril Neville bis nach New York City mit D’Angelo, Willie Nelson und Josh Homme hat die Inspiration nie aufgehört!“