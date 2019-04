Red Dead Redemption 2 - PC-Release exklusiv im Epic Games Store?

Gerüchte zufolge wird die PC-Version von „Red Dead Redemption 2“ am 22. April 2019 angekündigt. Allerdings soll gleichzeitig enthüllt werden, dass der Titel exklusiv im Epic Games Store erscheinen soll.

Was lange währt, wird endlich gut: Aktuellen Gerüchten zufolge will Rockstar Games in Kürze endlich die PC-Version von Red Dead Redemption 2 ankündigen. Angeblich soll die Enthüllung am 22. April 2019 um 17:00 Uhr deutscher Zeit erfolgen.

Allerdings heißt es auch, dass Rockstar Games mit „Red Dead Redemption 2“ auf den obligatorischen Steam-Release verzichten will. Stattdessen soll der Titel, abseits vom hauseigenen Rockstar Social Club, ausschließlich über den Epic Games Store vertrieben werden.

Kein späterer Release auf Steam

Es handele sich zudem nicht um ein zeitexklusives, sondern um ein vollkommen exklusives Produkt. Der Titel würde demnach auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt auf Steam veröffentlicht werden. Epic Games soll im Gegenzug zugesichert haben, dass Rockstar Games sämtliche aus Mikrotransaktionen entstehende Einnahmen für sich behalten dürfte. Bei Steam erhält Betreiber Valve auch hierbei eine Provision von 30 Prozent.

Der Release von „Red Dead Redemption 2“ für PC soll zudem gar nicht mehr so weit entfernt liegen. Angeblich wird für die Veröffentlichung derzeit der 09. Juli 2019 angepeilt.

