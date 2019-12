Red Dead Redemption 2 - Mod lässt euch als Bären ein Pferd reiten und es ist verwirrend

Die Modding-Community rund um Rockstar Games hat die verrücktesten Ideen. Mit der Horse TP Mod könnt ihr Tiere auf ein Pferd teleportieren. Die Ergebnisse sind teils mehr als verwirrend.

Seit dem Release von Red Dead Redemption 2 gibt es immer wieder neue Mods, die nach und nach das Licht der Welt erblicken. Um hier den Überblick zu behalten, solltet ihr auf jeden Fall den Mod-Manager installieren. So könnt ihr eure Mods ganz einfach handhaben:

Tiertransporter

Die nächste Mod, die wir euch heute vorstellen möchten, bietet womöglich einen Antlitz, den ihr in dieser Form noch nicht erlebt habt.

Im Normalfall ist es ja so, dass wir im Westernepos lediglich Menschen auf Pferden umherreiten sehen. Doch mit der neuesten Mod kann im Grunde jedes Tier auf ein Pferd verfrachtet werden. Und so fragwürdig wie das klingt, ist es am Ende auch. Das Symbolbild, das die Mod am besten zusammenfasst, seht ihr weiter oben.

Bei der Mod handelt es sich um die sogenannte Horse TP Mod von Pir2. Im Detail könnt ihr jedes verfügbare Tier in RDR2 auf euer Pferd aufsatteln. Wenn ihr kleine Tiere mitnehmt, sieht es noch recht normal aus. Aber wenn die Tiere dann größer werden, wie der Bär im vorangegangen Beispiel, bietet sich ein unvergessliches Antlitz.

So sieht es in etwa aus, wenn ihr kleinere Tiere mitnehmt:

Bei größeren Tieren clippen die Modelle ein wenig ineinander, was insgesamt recht gruselig werden kann. Wenn ihr Gefallen an solchen Mods findet, probiert es doch gerne einmal selber aus.

Hier könnt ihr die Mod finden und herunterladen!

Aber welches Tier würdet ihr durch den Wilden Westen im Jahre 1899 transportieren wollen? Schreibt es uns gerne weiter unten in die Kommentare.

Und warum sind Mods eigentlich so wichtig? Hier haben wir einen ausführlichen Bericht für euch vorbereitet, der euch das Thema näherbringt:

