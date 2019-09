Red Dead Redemption 2 - Gerücht: PC-Version befindet sich in Prüfung

Angeblich befindet sich die PC-Version von „Red Dead Redemption 2“ bereits in einer Altersprüfung. Scheinbar wurde eine Klassifizierung jedoch überraschenderweise in Australien abgelehnt.

Aktuellen Gerüchten zufolge befindet sich Red Dead Redemption 2 für PC bereits bei den ersten Testern. Das besagt zumindest der selbsternannte Insider „Tez2“ in einem aktuellen Tweet.

Demnach sei das kürzlich in Australien abgelehnte Projekt „Bonaire“ nicht etwa ein DLC, ein neues Spiel oder irgendein anderes Projekt – sondern schlicht und einfach die interne Bezeichnung für „Red Dead Redemption 2“ auf PC.

Sorgt der Rockstar Editor für Probleme?

Offiziell ist der Grund für die abgelehnte Klassifizierung noch nicht bekannt, doch laut „Tez2“ steckt ein simpler Grund dahinter: Es muss etwas sein, was nur in der PC-Version und nicht in den Konsolen-Fassungen enthalten ist.

Demnach könnte es sich um den Rockstar Editor handeln, der auch schon bei der PC-Version von GTA 5 für Probleme sorgte. Schon damals lehnte die australischen Prüfungsbehörden die Veröffentlichung aufgrund des Editors ab.

