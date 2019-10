Red Dead Online - Neuer Showdown-Modus und neue legendäre Kopfgeldjagd verfügbar

In „Red Dead Online“ ist immer etwas zu tun. In dieser Woche gilt es unter anderem einen korrupten Politiker zur Strecke zur bringen. Außerdem erwartet euch ein brandneuer Showdown-Modus.

Rockstar Games hat vor kurzem die neuen Inhalte bekannt gegeben, die ab sofort auf euch in Red Dead Online warten. In dieser Woche gibt es unter anderem einen neuen Modus sowie eine weitere legendäre Kopfgeldjagd.

Fürchte die Dunkelheit

Bei Fear of the Dark handelt es sich um einen neuen Showdown-Modus, der für begrenzte Zeit in „Red Dead Online“ verfügbar ist.

„Darin treten übernatürlich schnelle, zähe und starke Dämonen gegen ihre äußerst sterblichen Jäger an. Die Kräfte der Dämonen sind jedoch verbunden mit den Schädelmasken, die überall in ihrem Revier verstreut sind. Je mehr Masken die Jäger in ihre Finger bekommen, desto schwächer werden die Dämonen, während die Waffen der Jäger stärker werden.“

Um den Sieg zu erringen müssen Jäger alle Masken sammeln und alle verbleibenden Dämonen beseitigen. Dämonen gewinnen hingegen, wenn sie alle Jäger eliminiert haben oder überleben, bis die Zeit abgelaufen ist.

Fear of the Dark könnt ihr bis zum 12. November in „Red Dead Online“ spielen. Dafür erhaltet ihr außerdem bis zum 04. November 3x Gold und 2x RDO$.

Legendäre Kopfgeldjagd

In dieser Woche steht eine neue legendäre Kopfgeldjagd an. Dieses Mal gilt es einen korrupten Politiker dingfest zu machen. Dabei handelt es sich um den früheren Bürgermeister Tobin Winfield, der während seiner Amtszeit in Ungnade gefallen ist, da er jahrelang öffentliche Gelder gehortet hat und deshalb wegen Diebstahl und Unterschlagung gesucht wird. Das letzte Mal wurde Winfield in der Nähe von Thieves Landing gesichtet.

Neue Kleigung

Wenn es mal wieder neue Kleidung sein darf, dann solltet ihr in den Katalog von Wheeler, Rawson & Co. schauen. Hier gibt es eine neue Auswahl an Gegenständen, wie den gemütlichen Tabakhut, den Tracker-Hut aus gewebtem Stroh, den Torranca-Mantel mit Südwest-Muster, den Manstilla-Poncho, den Creswell-Rock, die Sierra-Stiefel und die Picket-Stiefel.

Wenn ihr in „Red Dead Redemption 2“ ein Sammler seid, dann solltet ihr zu Madam Nazar gehen, um in dieser Woche eine satte Belohnung zu erhalten. Dafür müsst ihr lediglich die Veteranen-Sammlung abliefern, die aus diesen Gegenständen besteht: einem Vierteldollar von 1792, Old Tom Gin und dem Aubrey-Onyxring.

Boni und Belohnungen

Geld sparen ist nie verkehrt, deshalb werfen wir einen Blick auf die neuen Rabatte. In dieser Woche sind alle Schlachtermesser, Macheten, Tomahawks und Wurfmesser um 30 Prozent im Preis reduziert. Habt ihr bislang noch keine Spezialrolle gewählt, das aber in dieser Woche nachholt, gibt es eine exklusive Maske. Lizenzierte Kopfgeldjäger erhalten eine exklusive Variante der Kreaturenmaske, Händler eine exklusive Schweinemaske und Sammler eine exklusive Maskenballmaske.

Habt ihr Rang 10 beziehungsweise 20 im Outlaw-Pass erreicht, gibt es kostenlose und exklusive Versionen der Verrücktenmaske sowie der Horrormaske. Wenn ihr in dem neuen Modus gewinnt, gibt es die Verrücktenmaske in einem exklusiven Farbton als Belohnung. Ihr solltet euch allerdings nicht allzu viel Zeit lassen, da diese Masken bei Nazar nur bis zum 03. November verfügbar sind.

Wenn ihr derzeit über eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft verfügt und bis zum 04. November „Red Dead Online“ spielt, bekommt ihr eine exklusive Farbvariante der Killiman-Weste. Habt ihr euer Social-Club-Konto mit Twitch Prime verknüpft, gibt es die Kopfgeldjägerlizenz kostenlos und außerdem zusätzliche zehn Prozent Rabatt auf Nahkampfwaffen und die oben aufgelisteten Rabatte.

