Rainbow Six: Siege - Rekord: Ubisofts Shooter war im Juni so erfolgreich wie nie zuvor

Die Macher von „Rainbow Six Siege“ dürfen sich über ein neues Hoch für ihren Shooter freuen. Im vergangenen Monat hat es mehr aktive User gegeben als jemals zuvor. Und der Erfolg dürfte in den kommenden Wochen und Monaten nicht abreißen.

Laut den Analysten von SuperData hat Rainbow Six Siege den bisher erfolgreichsten Monat im Juni 2019 verbracht. Genaue Zahlen will das Unternehmen zwar nicht nennen, jedoch gehen sie dabei von den aktiven Spielern aus, die sich in Matches des Taktik-Shooters geworfen haben.

Auf der Seite von SteamCharts wird dieser erfolgreiche Monat aber auch sichtbar. So stieg die Zahl durchschnittlichen User um etwa 19.000 Spieler in „Rainbow Six Siege“ an. Zu diesem Zahlen dürften sich dann noch die Konsolenversionen und die Uplay-User auf dem PC gesellen.

Auch in Sachen Umsatz kann sich der Juni 2019 sehen lassen. Insgesamt sollen 36,8 Millionen US-Dollar durch „Rainbow Six Siege“ eingenommen worden sein. Damit liegt der Juni 2019 etwa neun Prozent höher als derselbe Monat im Vorjahr und reiht sich in die Top 6 der profitabelsten Monate für „Rainbow Six Siege“ ein.

Die ständigen Wachstumsschübe von „Rainbow Six Siege“ dürften vor allem durch kostenlose Trial-Wochenenden und besondere Events, wie zuletzt der Showdown-Modus, hervorgebracht werden. Bislang hat sich Ubisoft noch nicht dazu geäußert, wie der aktuelle Stand bei den Spielerzahlen ist. Zuletzt hatten sie im Februar 2019 bekannt gegeben, dass 45 Millionen Accounts „Rainbow Six Siege“ gespielt haben.