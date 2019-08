Rainbow Six: Siege - Operation Ember Rise: Teaser zur nächsten Season zeigt neue Operatoren

Die nächste Season von „Rainbow Six Siege“ trägt den Namen Ember Rise, wie Ubisoft kurz vor der Enthüllung bekanntgegeben hat. Wir verraten euch, wann die nächsten Operatoren gezeigt werden und was ihr schon jetzt zu diesem Duo wissen müsst.

Nach Burnt Horizon und Phantom Sight folgt nun Operation Ember Rise in Rainbow Six Siege. Mit einem Tweet haben die Macher hinter dem Taktik-Shooter den Namen der kommenden Season enthüllt und einen ersten Teaser für die beiden neuen Operatoren gezeigt.

Denn diese sitzen auf dem Bild vor einem Lagerfeuer. Wer keinen Bezug zu „Rainbow Six Siege“ hat, könnte dieses Bild auch schnell mit Tomb Raider verwechseln, so urig sieht die Umgebung aus, in denen die beiden neuen Operatoren von „Rainbow Six Siege“ sitzen.

Was ist von den neuen Operatoren in Rainbow Six Siege bekannt?

Hier begeben wir uns in die tiefen Wasser der Spekulationen. Nehmt also alles, was wir hier niederschreiben, mit einer Prise Skepsis auf. Laut den ersten Leaks soll es sich bei den Operatoren von Ember Rise wieder um ein klassisches Gespann aus Angreiferin und Verteidiger handeln.

Operation Ember Rise is coming.



See the full reveal during the Raleigh Major Finals on August 18. pic.twitter.com/7b0CvqHKOI — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) August 13, 2019

Die Dame und damit auch Angreiferin stammt wohl aus Peru und steht Lara Croft in Sachen Abenteuerlust in nichts nach. Sie soll den Hintergrund einer Schatzjägerin haben, die auf dem Schlachtfeld von „Rainbow Six Siege“ einen Kletterhaken mitbringt, mit dem zerstörte Luken erklommen werden können. Perfekt also, um den Verteidigern ihre eigenen Flanken streitig zu machen und sie zu umgehen.

Der Angreifer hingegen kommt wahrscheinlich aus Mexiko und ist auf Hinterhalte auf Transporte spezialisiert. Er bringt einen Schild mit, der mit einem Kanister präpariert wurde. Wird dieser Kanister von den Angreifern angeschossen, soll sich eine Feuerwand bilden, die Schaden verursacht und die Angreifer zurückhält.

Die Namen der beiden neuen Operatoren von „Rainbow Six Siege“ sind noch nicht bekannt. Operation Ember Rise wird am kommenden Sonntag, den 18. August 2019 offiziell vorgestellt. Dann finden auch die Finalspiele der Raleigh Majors statt, die zusammen mit dem Reveal live auf Twitch übertragen werden.