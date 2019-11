Rainbow Six: Siege - Erste Infos zur kommenden Operation Shifting Tides geleakt

In den letzten Tagen sind durch Leaks mehrere Details zu der für dieses Jahr letzten neuen Season namens Operation Shifting Tides zu „Rainbow Six: Siege“ bekannt geworden. Außerdem ist bereits ein CGI-Trailer zu der neuen Season geleakt worden.

Das Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Das merkt man unter anderem daran, dass Operation Shifting Tides die letzte Season 2019 zu Rainbow Six: Siege sein wird. Zwar gibt es zu dieser Operation derzeit bis auf einen kurzen Teaser noch keine weiteren offiziellen Infos seitens Ubisoft, doch der Leaker Kormora hat vor kurzem via Resetera einige Details zu der kommenden Season geteilt. Diese betreffen die beiden neuen Operator, die angeblich aus Indien und Kenia stammen sollen und das eine oder andere interessante Gadget im Gepäck haben werden.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Informationen des Leakers der Wahrheit entsprechen, dass dieser in der Vergangenheit des Öfteren kommende Inhalte korrekt vorhergesagt hatte. Weitere Details zu den neuen Spezialisten stammen aus einem geleakten CGI-Trailer zu der neuen Season.

Das ist die indische Angreiferin

Die kommende Angreiferin aus Indien wird über einen Granatwerfer verfügen, der ein Projektil verschießt, dass andere Gerät in seiner Umgebung zerstört. Außerdem verfügt die Spezialistin über ein CSRX- 300 Repetiergewehr, das durch seine hohe Durchschlagskraft gleich mehrere Wände durchdringen kann.

Das ist der kenianische Verteidiger

Über welche Waffen der kenianische Verteidiger verfügen wird, ist bislang noch unklar. Wir wissen aber schon jetzt, dass dieser als Gadget ein Mag-NET System nutzt, um Granaten im Flug anzuziehen.

Ein Blick auf das Jahr 2020 in Rainbow Six: Siege

Spannend ist außerdem der Blick in das vor uns liegende Jahr 2020. Denn auch zu den neuen Seasons im nächsten Jahr gibt es schon einige wenige Infos, die aber unbedingt mit großer Vorsicht genossen werden sollten.

Eine weitere Vermutung ist ein Akimbo-Operator, der zwei Waffen gleichzeitig nutzen kann und dazu über eine Medic-Drohne wie bei „Apex Legends“ verfügt, die Teammitglieder heilen kann.

Durch die US-Werbung mit dem Kool-Aid-Mann gehen Spieler zudem davon aus, dass ein Operator folgen wird, der durch Wände rennen kann. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen Schildträger, der nicht verstärkte Wände sehr einfach einreißen kann und damit neue taktische Wege für sein Team eröffnet. Andere Features und Ideen wie zum Beispiel ein Schild-Gadget, dass Gegner auf den Boden wirft, oder einen Flammenwerfer haben die Entwickler von Ubisoft aber wohl wieder aus ihren zukünftigen Plänen gestrichen.

Laut Kormora könnten wir aber schon bald ein Alarmgerät für Verteidiger, eine kleine Thermitladung für Angreifer sowie eine Überarbeitung von Tachanka (nicht mehr auf seinen Geschützturm angewiesen) erwarten.

Operation Shifting Tides wird während der Rainbow Six Pro League Finals in Japan am 10. November 2019 offiziell vorgestellt. Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich auch weiterhin auf dem Laufenden halten.