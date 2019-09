Pokémon - Masters: Spieler gaben in der ersten Woche bereits 26 Millionen Dollar aus

Das neue Mobile Game „Pokémon Masters“ verzeichnet erste Erfolge. Nach einer Woche konnte bereits die 10 Millionen-Marke an Downloads gebrochen und Einnahmen in Höhe von 26 Millionen Dollar verbucht werden.

Seit einer Woche ist Pokémon Masters für Android und iOS erhältlich. Das Spin-Off der Pokémon-Reihe feiert dabei jetzt schon Erfolge – sowohl bei den Downloadzahlen als auch bei den Einnahmen.

Download-Meilenstein erreicht

Über Twitter vermeldet der offizielle Account von „Pokémon Masters“, dass das Spiel weltweit bereits über 10 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Eine beachtliche Zahl dafür, dass das Spiel erst eine Woche alt ist.

Thanks to your tremendous support, Pokémon Masters has reached 10 million downloads worldwide! We hope you are enjoying Pasio so far, and we look forward to sharing more adventures with all of you. pic.twitter.com/6DnwRMluoX — Pokémon Masters (@PokemonMasters) 4. September 2019

Pokémon Masters ist ein finanzieller Erfolg

Da „Pokémon Masters“ als Free-2-Play-Titel konzipiert ist, können in der App Mikrotransaktionen getätigt werden. Dies ist vollkommen optional, stellt aber dennoch die Haupteinnahmequelle dar. Und wie nun bekannt wurde, scheinen die Spieler in ziemlicher Kauflaune zu sein.

Bislang konnten in der ersten Woche bereits 26 Millionen Dollar mit „Pokémon Masters“ eingenommen werden. Damit steht das Spiel im Vergleich noch vor anderen kürzlich veröffentlichten Pokémon-Ablegern.

Sieht man sich an, wie profitabel andere Pokémon-Spiele in der ersten Woche waren, so folgen auf „Pokémon Masters“ mit großem Abstand „Pokémon Quest“ (3 Millionen Dollar), „Pokémon Karpador Jump“ (1 Million Dollar) und „Pokémon Rumble Rush“ (300 Tausend Dollar). Pokémon GO thront dabei mit 56 Millionen Dollar an Einnahmen in der ersten Woche weiterhin über den Konkurrenten.

Erstes Event bereits verfügbar

Zurzeit findet in „Pokémon Masters“ das erste Event mit dem Namen „Reach for the Top“ statt. Hierbei könnt ihr den Trainer Blau mit seinem Tauboss für euer Team gewinnen. Das Event geht noch bis zum 29. September 2019.