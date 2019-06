Pokémon Schwert und Schild - Das sind die Legendären Pokémon der Galar-Region!

The Pokémon Company und Nintendo enthüllten soeben die beiden Legendären Pokémon der Galar-Region. Wie man bereits anhand der Logos der Spiele erahnen konnte, handelt es sich um zwei Wölfe.

Die beiden Legendären Pokémon, die nicht nur einen bedeutenden Teil der Handlung des Spiels ausmachen, zieren auch die Cover der neuen Editionen Pokémon Schwert und Schild. Wir stellen euch die beiden Pokémon vor.

Pokémon Schwert wird das Legendäre Pokémon Zacian beherbergen. Es handelt sich um ein mächtiges Wolf-Pokémon, das ein Schwert im Maul führt.

Spieler von Pokémon Schild werden dem Wolf-Pokémon Zamazenta begegnen. Um den Hals besitzt es einen schildförmigen Schutzpanzer.

Dies ist die offizielle Beschreibung zu den Legendären Wolf-Pokémon:

„Die beiden Legendären Pokémon Zacian und Zamazenta sind selbst für die Bewohner der Galar-Region ein Mysterium. Wenn Zacian angreift, bewegt es sich so würdevoll, dass es jeden Gegner in seinen Bann zieht. In seinem Maul hält es etwas, das wie ein Schwert aussieht. Mit dessen funkelnder Klinge kann es alles durchschneiden. Zamazenta kann mit seinen majestätischen Bewegungen und seinem von etwas, das wie ein Schild aussieht, bedeckten Körper jede Attacke abwehren und jeden Gegner bezwingen, der es wagt, ihm entgegenzutreten.“