Pokémon Schwert und Schild - Promo-Kalender samt Release-Termin geleakt?

Der vermeintliche Promo-Kalender von „Pokémon Schwert und Schild“ befindet sich im Umlauf. Darauf ist ebenfalls das potenzielle Release-Datum der Spiele aufgeführt.

Vor einigen Wochen wurden die beiden neuen Haupteditionen Pokémon Schwert und Pokémon Schild für die Nintendo Switch mit einem ersten Trailer angekündigt. Seitdem war es wieder still um die kommenden Spiele. Fans warten gespannt auf neue Informationen.

Erscheinen die neuen Pokémon-Spiele Mitte November?

Aktuell befindet sich der vermeintliche Promo-Kalender zu den beiden Spielen im Umlauf. Unter anderem wurde er auf Reddit gepostet. Darauf sind verschiedene Termine vermerkt, an denen Nintendo und The Pokémon Company neue Werbemaßnahmen planen. So finden sich auf dem Dokument folgende Haltestellen:

15. Mai: CoroCoro-Enthüllung der Spiele-Cover

CoroCoro-Enthüllung der Spiele-Cover 27. Juni: Panel bei der Comic Con in Salt Lake City

Panel bei der Comic Con in Salt Lake City 10. Juli : Gen 8-Funko Pops

: Gen 8-Funko Pops 20. Juli: Panel bei der Comic Con in San Diego

Panel bei der Comic Con in San Diego 29: August: Panel bei der PAX

Panel bei der PAX 12. – 14. September: Tokyo Game Show

Tokyo Game Show 15. September: Weitere Enthüllungen im CoroCoro-Magazin

Weitere Enthüllungen im CoroCoro-Magazin 4. Oktober: Promo-Tour und Comic Con in New York

Promo-Tour und Comic Con in New York 11. Oktober: Weitere Promo-Touren in Europa und Amerika

Weitere Promo-Touren in Europa und Amerika 12. Oktober: Panel bei der PAX in Australien und Promo-Tour in Australien

Panel bei der PAX in Australien und Promo-Tour in Australien 2. November: Nintendo- und Game Freak-Event bei der EGX Berlin

Nintendo- und Game Freak-Event bei der EGX Berlin 15. – 20. November: Erscheinungsdatum von „Pokémon Schwert und Schild“

Am interessantesten dürfte dabei natürlich der letzte Punkt sein: Das Erscheinungsdatum der beiden Spiele. Laut dem Fahrplan sollen Nintendo und The Pokémon Company den Release von „Pokémon Schwert und Schild“ zwischen dem 15. und dem 20. November planen. Da in Deutschland Nintendo-Spiele traditionsgemäß an einem Freitag erscheinen, würde das für die hiesigen Fans bedeuten, dass sie sich den 15. November vormerken sollten. Weit hergeholt ist das nicht: Nintendo brachte schon häufig die Pokémon-Spiele der Hauptreihe im November heraus, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.

Vorsicht ist geboten

Ebenfalls sticht hervor, dass die beiden großen Messen E3 und Gamescom gar nicht aufgeführt sind. Gerade zur E3 enthüllt Nintendo oft in einem Livestream weitere Details zu kommenden Projekten, wobei die Vergangenheit bereits gezeigt hat, dass „Pokémon“ nicht immer ein Teil davon sein muss. Wie auch schon in dem Dokument vermerkt ist, wird Nintendo anscheinend erneut auf eine Kooperation mit dem japanischen Magazin CoroCoro setzen, was der japanische Publisher schon seit Längerem getan hat.

Das große Aber folgt hingegen jetzt: Man sollte dieses Dokument, das augenscheinlich anhand des Logos an der unteren Seite vom „Pokémon“-Entwickler Game Freak stammen soll, mit größter Vorsicht genießen. Es könnte zwar durchaus sein, dass einige Angaben der Wirklichkeit entsprechen können, aber die Glaubwürdigkeit der Daten wird durch einige Datumsfehler merklich eingeschränkt. So wurde beispielsweise recht häufig anstelle schon 2019 das Jahr 2010 angegeben. Nicht nur einmal, sondern ganze vier Mal. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein großes Unternehmen solche schlampigen Fehler macht.

Wir werden frühestens am 15. Mai erfahren, ob dieser Leak der Wahrheit entspricht. Dann nämlich sollen laut dem Fahrplan die Cover der beiden Spiele im japanischen CoroCoro-Magazin enthüllt werden.