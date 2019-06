Pokémon Schwert und Schild - Nicht enthaltene Pokémon sollen zukünftig ausgeschlossen bleiben

Der Pokédex in „Pokémon Schwert und Schild“ enthält nicht alle Pokémon. Es gibt jedoch keine Pläne, diese in Zukunft noch verfügbar zu machen.

Die Meldung, dass nicht alle Pokémon, die es deweil gibt, in Pokémon Schwert und Schild enthalten sein werden, sorgt für Furore bei den Fans. Das Spiel besitze nur einen regionalen Pokédex und im Spiel grundsätzlich fehlende Wesen können auch nicht über Pokémon Home transferiert werden. Begründet wird diese Entscheidung mit Balancing-Problemen. Die Entwickler hinter den Editionen planen jedoch nicht, das in Zukunft zu ändern.

Pokémon Schwert und Schild Nicht alle Pokémon im Spiel enthalten

Schnapp sie dir ... fast alle?!

Die Kritik der Fans gegenüber der Entscheidung eines unvollständigen Pokédex‘ ist heftig. Das Video des Treehouse-Segmentes, in dem Producer Junichi Masuda diese Information bekannt gab, hat bereits über 40.000 Daumen-runter-Bewertungen.

Zurzeit hegen die Verantwortlichen bei Game Freak jedoch keine Pläne, diese Einschränkungen aufzuheben. In einem Interview mit dem japanischen Magazin Famitsu enthüllten Junichi Masuda und Shigeru Ohmori, dass es zurzeit keine Pläne gibt, etwas am unvollständigen Pokédex zu ändern.

So sei nicht geplant, existierende Pokémon, die nicht in Schwert und Schild enthalten sind, nachträglich über ein Update dem Spiel hinzuzufügen. Sie sollen künftig ausgeschlossen bleiben. Zumindest ist dies der derzeitge Stand. Was die Zukunft wirklich bringt, steht in den Sternen.